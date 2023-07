27.07.2023 h 15:13 commenti

Cameriera sfregiata, l'ex fidanzato sentito dal magistrato. Indagini verso la chiusura

La procura in attesa dell'esito degli accertamenti tecnici e scientifici per mettere in fila tutti gli elementi della vicenda, dalla pianificazione all'esecuzione del pestaggio dello scorso 21 febbraio. Tra le ipotesi di reato anche la deformazione permanente del volto: la pena prevista parte da 8 anni e arriva a 14

nt



La brutalità, la violenza, la ferocia hanno travalicato la sua volontà e perciò non è responsabile dei danni, anche permanenti, che l'ex fidanzata ha riportato al volto dopo essere stata riempita di botte dagli esecutori del pestaggio. A grandi linee è questa la difesa di Emiliano Laurini, il buttafuori di 41 anni in carcere da tre mesi con l'accusa di aver ordinato l'agguato alla ex, Martina Mucci, cameriera di 29 anni, picchiata e sfregiata la notte del 21 febbraio nell'androne del palazzo in cui abita, alla Pietà, mentre rincasava dal lavoro. Un racconto fatto al giudice delle indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia e ripetuto di nuovo ieri, mercoledì 26 luglio, al sostituto Valentina Cosci, titolare dell'inchiesta. E' stato Laurini a chiedere di parlare con il magistrato per “meglio specificare alcuni particolari”, “per fornire chiarimenti”. L'uomo, che di Martina Mucci non è solo ex fidanzato ma anche ex collega perché entrambi lavoravano nello stesso locale, ha, dunque, confermato la versione della prima ora e ha comunicato il cambio del difensore dopo la nomina dell'avvocato Luca Bellezza.L'inchiesta della procura di Prato (i protagonisti, tranne la vittima, sono tutti fiorentini) prosegue a grandi falcate e dopo l'estate arriverà al traguardo. Il sostituto Cosci ha concluso proprio ieri la tornata di interrogatori e colloqui: prima di Laurini, infatti, erano stati sentiti su loro richiesta Kevin Mingoia, il 19enne arrestato con l'accusa di aver materialmente aggredito la cameriera (avvocati Antonio Bertei e Alessandra Mettei) l'attuale fidanzata del buttafuori indagata perché avrebbe avuto un ruolo nella vicenda (avvocato Antonino Denaro), il giovane marocchino finito sul registro degli indagati perché ritenuto colui che avrebbe suggerito al mandante i nomi dei picchiatori, e la stessa Mucci (avvocati Federico Febbo e Costanza Malerba). In carcere, oltre a Lurini e Mingoia, anche Mattia Schininà, 21 anni, accusato di essersi dato da fare per contattare i due aggressori (avvocato Michele Savarese). E' invece stato trasferito in una comunità il minorenne che alla fine di aprile si presentò in questura, a Prato, e confessò di aver preso parte al pestaggio (avvocato Mattia Alfano); anche per lui era stata chiesta la custodia cautelare ma il giudice delle indagini preliminari, nell'udienza di convalida, ha accolto la richiesta dell'inserimento in una struttura per seguire un percorso di rieducazione. Tutti fiorentini, tranne la vittima, i protagonisti dell'inchiesta.In dirittura d'arrivo anche gli accertamenti tecnici e scientifici chiesti dal sostituto Cosci per incasellare tutte le tessere del fatto. Un fatto che solo per metà avrebbe raggiunto un grado di certezza piuttosto elevato: gli investigatori, anche dopo gli interrogatori, sono convinti di sapere molto se non tutto della fase esecutiva, mentre è sulla pianificazione, sull'organizzazione del pestaggio che non tutti gli elementi collimerebbero. Si tratta, insomma, di stabilire con più precisione i ruoli: chi ha fatto cosa, chi ha voluto che finisse così, chi ha deciso il come e il quando, chi, in quale veste e con quale livello decisionale ha partecipato alla preparazione.I due picchiatori, che quella sera aspettarono nel buio la donna e la sorpresero alle spalle mentre il portone del palazzo si stava chiudendo, impugnavano rasoi e con quelli si accanirono sui capelli mentre il volto fu fatto bersaglio di colpi ripetuti soprattutto al naso e alla bocca. Capelli, naso e bocca: non un caso ma le parti più care alla vittima. Un pestaggio in cambio, pare, di 400 euro ciascuno. Il movente? Dissidi lavorativi e gelosia, sembra.Sono quattro le ipotesi di reato contestate a vario titolo: rapina aggravata, lesioni con l'aggravante dell'indebolimento della capacità masticatoria, deformazione permanente del volto (per questo reato le pene vanno da 8 a 14 anni), porto di oggetti atti all'offesa. Martina Mucci, quando finalmente un vicino di casa sentì le urla e accese la luce delle scale, fu abbandonata in un lago di sangue. I soccorritori la trovarono con il volto praticamente distrutto. Nei prossimi giorni sarà depositata la perizia ordinata dalla procura per accertare quali e quanti danni permanenti, danni, cioè, che resteranno per sempre.La polizia parlò in un primo momento di rapina ma la cieca violenza riversata sulla vittima apparve davvero troppo se davvero il fine era quello di impossessarsi della borsa. Fu la donna stessa, qualche ora dopo, a dire che chi l'aveva picchiata sapeva dove colpire, sapeva quali parti del corpo danneggiare e anzi sfregiare. Dichiarazioni che spostarono subito le indagini su un'altra pista.