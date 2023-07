20.07.2023 h 17:58 commenti

Cameriera sfregiata, l'ex fidanzato in carcere da tre mesi chiede di parlare con il magistrato

Emiliano Laurini, detenuto a Sollicciano, accusato di essere il mandante del pestaggio, incontrerà il titolare dell'inchiesta la prossima settimana. Le indagini si avviano alla conclusione. Sei le persone indagate

Sarà sentito il 26 luglio, nel carcere di Sollicciano dove è rinchiuso da tre mesi, Emiliano Laurini, il quarantunenne accusato di aver ordinato il pestaggio ai danni dell'ex fidanzata, Martina Mucci, cameriera pratese di 29 anni picchiata e sfregiata in volto la notte del 21 febbraio nell'androne del palazzo in cui abita, a La Pietà, al ritorno dal lavoro. Il sostituto Valentina Cosci, titolare dell'inchiesta, ha accolto l'istanza presentata a metà maggio dall'avvocato Edoardo Burelli, difensore di Laurini. Un'istanza per dare la possibilità all'uomo, accusato di rapina, lesioni aggravate e sfregio permanente aggravato, di fornire elementi che potrebbero risultare utili alle indagini. Ad oggi, oltre a Lurini, si contano altri cinque indagati: dietro le sbarre sono finiti Kevin Mingoia, 19 anni, accusato di aver materialmente picchiato e sfregiato la cameriera, e Mattia Schininà, 20 anni, accusato di aver messo in contatto i presunti mandante e picchiatore; a piede libero un minorenne che alla fine di aprile si è presentato in questura, a Prato, confessando di aver preso parte all'aggressione, un nordafricano intestatario del numero di telefono che la notte del 21 febbraio avrebbe agganciato le celle telefoniche che coprono la zona nella quale abita la vittima, e una donna di 26 anni, attuale fidanzata di Laurini, che secondo gli investigatori avrebbe avuto un ruolo nella vicenda. Una posizione, quest'ultima, dai contorni sfumati su cui le indagini si starebbero soffermando.L'inchiesta su quella che appare una spedizione punitiva, sembra comunque avviata alle battute finali; nelle prossime settimane gli indagati potrebbero ricevere l'avviso di conclusione delle indagini; dalla notifica, avranno venti giorni di tempo per chiedere di essere sentiti o per presentare memorie, poi la decisione della procura relativamente alle richieste di rinvio a giudizio.Il sostituto Valentina Cosci proprio nei giorni scorsi ha convocato Martina Mucci che ha varcato l'ingresso del Palazzo di giustizia accompagnata dai suoi avvocati, Costanza Malerba e Federico Febbo. La donna è stata invitata a dare alcuni chiarimenti che, pare, si siano rivelati importanti nella definizione non soltanto della dinamica dell'aggressione ma anche delle posizioni degli indagati.La ventinovenne fu sorpresa alle spalle subito dopo essere entrata nell'androne del suo palazzo, in piena notte, al rientro dal locale nel quale lavora da anni e nel quale lavorava come buttafuori anche l'ex fidanzato. A salvarla da una cieca violenza fu un condomino che, svegliato da lamenti e rumori, accese la luce delle scale costringendo i picchiatori ad allontanarsi. Alla polizia la donna raccontò che gli aggressori si erano accaniti in particolare su capelli e denti, le parti del corpo a cui tiene di più.