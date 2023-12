18.12.2023 h 13:56 commenti

Cameriera sfregiata in aula per il processo ai suoi aggressori: "Lotto anche per Giulia Cecchettin"

Stamani prima udienza per gli imputati dell'aggressione alla ventinovenne che lo scorso 21 febbraio fu picchiata da due persone che avrebbero agito su ordine dell'ex fidanzato per il quale è stata disposta la perizia psichiatrica: un medico valuterà la sua capacità di intendere e volere

nt

“Per fortuna sono viva e ora combatto. Combatto per me e per tutte le donne, a cominciare da Giulia Cecchettin”. Così Martina Mucci, la cameriera pratese di 29 anni aggredita, picchiata e sfregiata la notte del 21 febbraio scorso mentre rincasava dal lavoro. Un agguato in piena regola: la donna fu bloccata nell'androne del suo palazzo e riempita di botte con un accanimento particolare sui capelli e sui denti. Se non fosse stato per un vicino, svegliato dai rumori e dalle urla, forse la storia da raccontare non sarebbe questa. Un vero e proprio pestaggio che oggi, lunedì 18 dicembre, è approdato davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato, Marco Malerba, per l'inizio del processo con rito abbreviato (pubblico ministero, Valentina Cosci). Sul banco degli imputati, accusati a vario titolo di deformazione permanente del volto, rapina aggravata e lesioni aggravate, l'ex fidanzato e collega di lavoro della vittima, Emiliano Laurini, 41 anni, ritenuto il mandante, Kevin Mingoia, 19 anni, accusato assieme ad un minorenne di essere stato l'esecutore materiale dell'aggressione, e Mattia Schininà, 21 anni, ritenuto l'anello di congiunzione tra Laurini e i picchiatori. Tutti e tre presenti in aula, come Martina Mucci, accompagnata dai genitori e dagli avvocati, Costanza Malerba e Federico Febbo. La ventinovenne, così come il padre e la madre, si sono costituti parte civile contro Laurini e contro Schininà (Mingoia ha versato un risarcimento di 28mila euro chiudendo la possibilità di ulteriori pretese).I tre imputati hanno scelto il rito abbreviato, condizionato soltanto per l'ex fidanzato che sarà sottoposto a perizia psichiatrica così come ha deciso il giudice accogliendo la richiesta del difensore, Luca Bellezza, di valutare la capacità di intendere e volere. E' questa una delle decisioni emerse durante un'udienza che è servita ad affrontare ed esaurire le questioni preliminari tra le quali quella di una perizia medica per valutare la portata della deformazione. Una perizia chiesta dagli avvocati Antonio Bertei e Alessandra Mattei per Mingoia e dall'avvocato Michele Savarese per Schininà: il giudice ha detto 'no' rifacendosi alla consulenza della procura che la scorsa estate giudicò e definì sfregio permanente i segni sul volto della vittima. Infine l'attenuazione delle misure cautelari per i tre imputati in carcere da otto mesi: per Laurini deciderà il Riesame a cui il difensore ha fatto ricorso dopo che la richiesta è stata rigettata; per Schininà il gup si è riservato e deciderà nei prossimi giorni (parere favorevole è stato dato dalla procura e dagli avvocati di parte civile); per Mingoia, arresti domiciliari con braccialetto elettronico da domani quando lascerà il carcere Gozzini di Firenze.Le strade degli imputati si sono divise da molto tempo; ognuno ha una propria linea difensiva: Laurini sostiene che fu lui a organizzare quella spedizione ma che agli esecutori chiese solo di tagliare una ciocca di capelli e di non fare altro alla ex fidanzata; Schininà dice di non aver mai pensato che davvero quel progetto di dare una lezione a Martina si sarebbe concretizzato e che tutto sarebbe rimasto solo “chiacchiera da bar”; Mingoia, l'unico oggi a rilasciare in aula dichiarazioni spontanee, si è scusato, ha detto di essere pentito e che se potesse tornare indietro non lo rifarebbe e mai più rifarà una cosa del genere. Mingoia è anche l'unico ad aver raggiunto un accordo per il risarcimento ed è anche l'unico ad aver chiesto di accedere al percorso di 'giustizia riparativa' previsto dalla legge Cartabia ma non ha potuto perché le strutture, ad oggi, ancora non ci sono.“Oggi per me è un giorno difficile – ha detto Martina, parlando con un filo di voce – però c'era da fare anche questo e sono qui insieme alla mia famiglia che mi ha aiutato tantissimo, come tanto mi hanno aiutato gli amici e i colleghi. Ho intenzione di seguire tutto il percorso giudiziario perché voglio dare forza alle tante donne che hanno paura di denunciare o che non riescono a scorgere i primi segnali di violenza o che, come me, li vedono ma non li ascoltano, non li affrontano”.L'inchiesta della procura non è ancora chiusa del tutto. Ci sono altre tre indagati per i quali la posizione è ancora aperta: l'attuale fidanzata di Laurini, un giovane magrebino e un minorenne. Quest'ultimo, nei giorni degli arresti, assieme all'avvocato Mattia Alfano, si presentò alla questura di Prato e confessò di aver partecipato al pestaggio; il suo destino sarà deciso dalla procura dei minori. Per gli altri due, invece, il pm Cosci starebbe valutando la richiesta di archiviazione. Prossima udienza a febbraio.