28.04.2023

Cameriera sfregiata, i tre arrestati sono comparsi davanti al giudice

Stamani l'interrogatorio di garanzia per l'ex fidanzato della giovane, per l'intermediario e per uno dei picchiatori che portò a termine la spedizione punitiva nei confronti della 29enne

Interrogatorio di garanzia stamani 28 aprile davanti al gip di Prato per i tre arrestati con l'accusa di aver orchestrato ed eseguito - con vari gradi di responsabilità - la spedizione punitiva nei confronti di Martina Mucci, la 29enne che la notte fra il 20 e 21 febbraio fu picchiata selvaggiamente. Tutti e tre gli indagati - arrestati lunedì scorso - hanno risposto alle domande del giudice, secondo quanto riferiscono dai loro legali al termine degli interrogatori.

Le indagini hanno portato in carcere il 24 aprile, in esecuzione di misura di custodia cautelare, Emiliano Laurini, 41 anni, buttafuori e pugile, ex fidanzato ed ex collega di lavoro di Martina in un pub, considerato dagli inquirenti il mandante dell'agguato, Mattia Schininà, 21 anni, che avrebbe fatto da tramite per procurare i 'picchiatori', Kevin Mingoia, 19 anni, che sarebbe stato uno dei due 'picchiatori'. Da ieri denunciato poi anche un sedicenne: il ragazzo si è presentato agli inquirenti raccontando di essere coinvolto nell'aggressione.

Sulla vicenda intervengono Rita Pieri e Marianna Baldi, rispettivamente coordinatrice regionale e provinciale di Azzurro Donna: "A questo cancro sociale non c'è fine e anzi apprendiamo che sta "evolvendo" in nuovi metodi presi in prestito dalla malavita, canoni punitivi degni delle peggiori pulp stories. La violenza ormai non è più l'esito (comunque orrendo e inaccettabile) di una reazione contingente, di una spropositata inadeguatezza di certi piccoli uomini di fronte alla donna, libera, che decide di se e per se; ora abbiamo la violenza organizzata, pensata e soprattutto appaltata. Con una punta di cruda ironia verrebbe da dire che questi individui già vili nel loro rapportarsi nella relazione umana attraverso mani, piedi, pistole, bastoni, ora non hanno nemmeno più il coraggio di metterci del loro e delegano perfino, orrore nell'orrore, ragazzini minorenni. Giovani che dovrebbero essere guidati nella comprensione del giusto modo di percorrere la vita e che, invece, diventano strumenti della più abbietta feccia, destinati a ingrassare le fila di un mondo squallido di piccoli gangster, ai confini di una società che si dice civile ma che a noi sembra (salvo rari casi) sorda cieca e soprattutto immota. Ricordiamoci che questi baratri che ci guardano, riguardano tutti noi, ogni giorno anzi sempre!"