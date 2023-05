04.05.2023 h 16:34 commenti

Cameriera picchiata e sfregiata, resta dietro le sbarre l'ex fidanzato

Niente scarcerazione neppure per il giovane accusato di aver messo in contatto il mandante con gli esecutori materiali del pestaggio a Martina Mucci, avvenuto la notte del 21 febbraio. Il giudice delle indagini preliminari dopo gli interrogatori di garanzia: "Invariate le esigenze cautelari"

No alla scarcerazione di Emiliano Laurini, il quarantenne ex fidanzato e presunto mandante del pestaggio che ha frantumato e sfregiato il volto di Martina Mucci, cameriera di 29 anni aggredita nell'androne del palazzo in cui abita la notte del 21 febbraio. Così ha deciso il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato, Francesca Scarlatti, che ha respinto la richiesta di attenuazione della misura presentata dall'avvocato Edoardo Burelli. Stessa decisione per Mattia Schininà, 20 anni, finito dietro le sbarre con l'accusa di essere stato l'anello di congiunzione tra Laurini e i picchiatori. Per il giudice nulla è cambiato dopo gli interrogatori di garanzia e “le esigenze cautelari appaiono del tutto invariate”.

Nella mattina di oggi, giovedì 4 maggio, depositata la richiesta di scarcerazione al tribunale del Riesame che nei prossimi giorni fisserà l'udienza. L'avvocato Burelli ha chiesto che la custodia cautelare in carcere venga sostituita almeno con i domiciliari.

In cella un terzo indagato: Kevin Mingoia, 18 anni, accusato di aver materialmente aggredito la donna. Per quest'ultimo, gli avvocati Antonio Bertei e Alessandra Mattei, non hanno avanzato richiesta di scarcerazione in attesa di alcuni riscontri investigativi. Nessun provvedimento oltre la denuncia, invece, è stato preso a carico del sedicenne che la settimana scorsa, alla vigilia degli interrogatori di garanzia, si è presentato in questura e ha confessato di aver preso parte all'aggressione in cambio di alcune centinaia di euro. Il minorenne avrebbe anche detto di aver solo saputo che la vittima era un trans con cui Laurini aveva un conto da regolare.

Dopo le dichiarazioni rese dagli arrestati in sede di interrogatorio di garanzia, è cominciato un lavoro di riscontro da parte degli investigatori. Un lavoro che è in corso e che punta non solo a verificare quanto raccontato dai tre (le versioni si discostano l'una dall'altra) ma anche a accertare eventuali e ulteriori posizioni. Si fa sempre più insistente la pista di un quinto uomo che potrebbe aver preso parte alla pianificazione del pestaggio o essere stato presente sul posto.

Martina Mucci fu sorpresa alle spalle subito dopo essere entrata nell'androne del suo palazzo, al ritorno dal lavoro. La ragazza si stava dirigendo verso la porta di casa, al piano terra, quando gli aggressori entrarono in azione. Lei stessa, dal primo momento, parlò di due persone. Un pestaggio brutale: cazzotti a ripetizione sulla faccia e colpi inferti sul naso e sulla testa con un oggetto tagliente. Feroce l'accanimento su viso e capelli, le parti più care alla ventinovenne. Un'azione mirata. Colpi forti e mirati.

Gli elementi raccolti dalla procura (titolare dell'inchiesta è il sostituto Valentina Cosci) hanno retto e reggono. Il quadro, come ha precisato il giudice delle indagini preliminari, al momento non è cambiato.



