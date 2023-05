09.05.2023 h 14:20 commenti

Cameriera aggredita, si stringe il cerchio intorno al quinto uomo

Il magistrato ha firmato una delega di indagine per accertare quale sia stato il ruolo svolto dalla persona chiamata in causa dall'ex fidanzato di Martina. Domani il Tribunale del Riesame si esprimerà sulla richiesta di scarcerazione di due degli arrestati

Il cerchio degli indagati per il pestaggio di Martina Mucci, la cameriera di 29 anni che la notte dello scorso 21 febbraio è stata massacrata di botte e sfregiata in volto nell'androne del palazzo in cui abita, potrebbe allargarsi. Il sostituto Valentina Cosci, titolare dell'inchiesta, ha infatti firmato una delega di indagine dopo le dichiarazioni rilasciate dall'ex fidanzato della vittima, Emiliano Laurini, 40 anni, finito in carcere con l'accusa di aver ordinato la brutale aggressione. Nell'interrogatorio di garanzia, Laurini, non solo ex fidanzato ma anche ex collega di Martina Mucci (l'uomo lavorava come buttafuori nello stesso locale), ha parlato di un quinto uomo coinvolto nella vicenda. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se davvero un quinto uomo c'è e, eventualmente, che ruolo ha avuto.

Insieme a Laurini (avvocato Edoardo Burelli), sono finiti nel carcere della Dogaia Mattia Schininà, 20 anni (avvocato Michele Savarese), e Kevin Mengoia, 18, (avvocati Antonio Bertei e Alessandra Mattei), ritenuti il primo il collegamento tra il presunto mandante e i picchiatori, e il secondo un esecutore materiale. I tre, tutti residenti a Scandicci, sono accusati di rapina aggravata, lesioni personali gravi e sfregio permanente al viso. Nel registro degli indagati, ma a piede libero, anche un sedicenne che dopo i tre arresti e alla vigilia degli interrogatori di garanzia, si è presentato in questura, a Prato, per confessare di aver partecipato all'aggressione, di aver picchiato la ventinovenne poi finita all'ospedale con il volto fracassato e con ferite da taglio.

In attesa che il tribunale del Riesame decida sulla richiesta di attenuazione della misura cautelare per Laurini e per Schininà – l'udienza è fissata domani, mercoledì 10 maggio – emergono nuovi particolari. I picchiatori sarebbero arrivati in motorino sotto casa di Martina Mucci e fino all'ultimo avrebbero avuto qualche incertezza sull'azione da compiere: un ripensamento, forse. Si spiegherebbe così il motivo dell'aggressione avvenuta all'interno del palazzo e non fuori. Qualche attimo di ritardo insomma, il tempo sufficiente a Martina a raggiungere il portone, aprirlo e avviarsi verso la porta di casa, che si trova al piano terra. Una ricostruzione, questa, fatta sulla scorta di quanto detto al giudice delle indagini preliminari. Ancora da chiarire, invece, gli esatti rapporti tra gli indagati: si conoscevano tutti prima del pestaggio? c'era una conoscenza solo tra alcuni di loro? c'è stato bisogno di una intermediazione per ingaggiare i picchiatori? oppure un picchiatore ha cercato un complice con il quale entrare in azione, spartendo poi la cifra pattuita per portare a termine il 'lavoro'? E ancora: è stato accertato che nei minuti precedenti e successivi al pestaggio, il telefono di Laurini abbia ricevuto chiamate, anzi solo squilli: da chi? e perché? con quale significato?

Senza una risposta certa la domanda principale: perché tutte quelle botte? perché tanto accanimento sul viso e sui capelli, le parti a cui Martina tiene di più? Gelosia è l'ipotesi che va per la maggiore. Ma non è detto che sia quella giusta.



Edizioni locali collegate: Prato

