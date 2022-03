28.02.2022 h 13:15 commenti

Cambio della guardia al comando provinciale dei vigili del fuoco di Prato

Maria Francesca Conti si riavvicina a casa dopo quasi tre anni trascorsi in via Paronese. In attesa della nuova nomina, la reggenza è data al comandante di Pisa, Nicola Ciannelli

Cambio al vertice dei vigili del fuoco di Prato. Dopo quasi tre anni alla guida del comando di via Paronese, l'architetto Maria Francesca Conti è stata trasferita a La Spezia, cosa che in vista della scadenza del mandato pratese lei stessa aveva richiesto per ricongiungersi alla propria famiglia. In attesa della nomina del futuro comandante, la reggenza è stata affidata all'ingegnere Nicola Ciannelli, 55 anni, comandante dei vigili del fuoco di Pisa che per i prossimi sei mesi si dividerà tra i due capoluoghi toscani. Oggi, 28 febbraio, il passaggio delle consegne.



Lasciare Prato, che è stata la prima esperienza alla guida di un comando, è per Conti come lasciare una seconda famiglia: "Per me è un dolore perché sono stata benissimo sia con i colleghi che con la città. - afferma - Sono stata accolta con grande amicizia e cordialità che non so se sarà ripetibile altrove. La forza di questo territorio è nel legame tra le istituzioni: affrontiamo insieme tutto ed è stato così anche per il Covid". L'emergenza pandemica ha contrassegnato gran parte del suo mandato, ma non sono mancati anche momenti critici più attinenti al lavoro svolto dai vigili del fuoco come il terremoto e naturalmente gli incendi alle fabbriche. Lascia un comando piccolo sulla carta ma attivissimo su cui pesano le stesse carenze di organico del livello nazionale con particolare incidenza negli uffici, tra i funzionari, che sono 4 anziché 10. Per il distaccamento di Vaiano però, sono in arrivo quindici volontari in più che stanno per terminare il corso.

Il nuovo comandante ha intenzione di portare avanti il lavoro iniziato da chi l'ha preceduto e con cui ha frequentato lo stesso corso d'ingresso nel corpo nazionale: "Dopo 25 anni ci ritroviamo in questo passaggio di consegne. - ha affermato Ciannelli - Con lei condivido impostazione del lavoro e principi per cui mi muoverò in continuità con il suo operato. Il doppio incarico è un grande impegno ma è una sfida che raccolgo con grande entusiasmo e soddisfazione".