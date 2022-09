26.09.2022 h 12:51 commenti

Cambio degli armadi, ritiro degli indumenti usati: ecco il calendario del porta a porta

Alia distribuirà alle famiglie appositi sacchetti per il conferimento degli abiti. Per ogni zona sono previste due passaggi

Con l'arrivo dell'autunno tutti alle prese con il cambio dell'armadio. Alia organizza il ritiro degli indumenti usati con due passaggi in ogni zona dell'area pratese. Questo il calendario da rispettare per essere certi di uno smaltimento corretto attraverso l'utilizzo di appositi sacchi che saranno distribuiti alle famiglie:

Carmignano: giovedì 13 ottobre; giovedì 10 novembre

Montemurlo: lunedì 17 ottobre; lunedì 14 novembre

Poggio a Caiano: giovedì 13 ottobre; giovedì 10 novembre

Prato est: La Pietà, La Querce: sabato 15 ottobre; sabato 12 novembre

Prato est: Mezzana, Zarini, Soccorso: mercoledì 12 ottobre; mercoledì 9 novembre

Prato nord: Campaccio, Ciliani: martedì 18 ottobre; martedì 15 novembre

Prato nord: Galceti, Cilianuzzo, S. Lucia: venerdì 14 ottobre; venerdì 11novembre

Prato ovest: San Paolo, Galcianese/Macrolotto Zero: mercoledì 19 ottobre; mercoledì 16 novembre

Prato ovest e sud: Casale, Tobbiana, Vergaio, Galciana, Maliseti: martedì 11 ottobre; martedì 8 novembre

Prato sud: Grignano e Badie: lunedì 10 ottobre; lunedì 7 novembre;

Prato sud: Tavola, Iolo, Castelnuovo, Paperino, S. Giorgio: sabato 8 ottobre; sabato 5 novembre;

Vernio, Vaiano e Cantagallo : lunedì 17 ottobre; lunedì 14 novembre.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus