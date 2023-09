Ancora novità per Tv Prato, dopo la recente riorganizzazione societaria che ha riguardato Ope-Fin , la finanziaria della Diocesi di Prato che controlla l'85% del pacchetto azionario della televisione. Oggi, 22 settembre, si interrompe il rapporto con il direttore Gianni Rossi, da 14 anni alla guida dell'emittente, tredici dei quali anche come presidente del Cda.

"Nell’ambito di un più complessivo intervento di riorganizzazione e rilancio aziendale - spiega in una nota Roberto Macrì, presidente Tv Prato Srl - si è proceduto all’avvio di un nuovo assetto della emittente che, superando una previsione organizzativa piramidale valorizza il ruolo delle professionalità presenti nei diversi comparti aziendali. Conseguentemente è stata eliminata la figura del direttore generale e, con dispiacere, interrotto il rapporto di lavoro con Gianni Rossi".

"Prendo atto della decisione, in questo momento vivo un grande dolore e non mi sento di dire altro dopo ben 14 anni alla guida di Tv Prato", dichiara lo stesso Rossi interpellato dall'agenzia Dire. Sempre all'agenzia Dire, il presidente di Tv Prato Macrì ha annunciato che il nuovo direttore sarà Giancarlo Gisonni.

Intanto da registrare la presa di posizione dei dipendenti della tv che in una nota tengono a precisare che la soluzione individuata dalla proprietà con l’ingresso del nuovo socio Ope-Fin è ritenuta "soddisfacente per varie ragioni, tenendo conto della situazione economico-finanziaria pregressa dell’emittente di cui il personale è venuto a conoscenza soltanto grazie al trasparente lavoro svolto dall'attuale presidenza".

"In più di un'occasione - scrivono ancora i dipendenti - sono state date garanzie da parte della proprietà riguardo alla tutela dei posti di lavoro e al rispetto dei contratti nazionali di riferimento; ulteriore fattore di rassicurazione è che la Diocesi rimanga come soggetto di maggioranza all’interno dell’assetto societario di Tv Prato, elemento a garanzia secondo noi dell’autonomia e dell’indipendenza della testata. Come dipendenti abbiamo apprezzato l'operazione verità voluta dal vescovo Giovanni Nerbini che, tramite una nota stampa, ha inteso fare luce sull'iniziativa che ha portato all’ingresso di un nuovo socio in Ope-Fin, società di proprietà della Diocesi che detiene l’85% delle quote di Tv Prato".