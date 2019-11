15.11.2019 h 19:39 commenti

Cambio alla guida del Pd di Poggio, il nuovo segretario è Gianluca Pucci

Trentadue anni, impiegato e consigliere comunale di maggioranza, sostituisce il dimissionario Tommaso Bertini, assessore ai lavori pubblici della giunta Puggelli

Gianluca Pucci è il nuovo segretario del Pd di Poggio a Caiano. E' stato eletto all'unanimità mercoledì 13 novembre dall'assemblea del Partito Democratico che si è riunita al circolo Becagli. Trentadue anni, impiegato, consigliere comunale di maggioranza, Pucci succede a Tommaso Bertini, dimessosi dopo essere stato nominato nella giunta Puggelli.

"Ringrazio la commissione interna, la quale ha lavorato per la ricerca del nuovo candidato, tutti i membri del partito presenti ieri per la fiducia dimostrata nei miei confronti e il Segretario uscente Tommaso Bertini per quanto fatto in questi anni. I ringraziamenti, ovviamente, vanno anche al Circolo Becagli per l'accoglienza e il sostegno alle nostre attività, che non è mai mancato - ha affermato il neo segretario Pucci - Sono consapevole delle difficoltà che oggi ci sono a livello nazionale e dell'importante partita per le regionali, su cui ci dovremo concentrare da ora ai prossimi mesi. La sfida, però, è anche di dare continuità al buon lavoro svolto in questi anni nel nostro Comune. Il Pd di Poggio a Caiano è una realtà solida, presente sul territorio, a sostegno dell'Amministrazione comunale e del suo Sindaco, ma soprattutto aperta a tutte le persone che credono nei nostri valori e che vogliono condividere le proprie idee per migliorare il nostro territorio e far crescere la nostra comunità cittadina."

Prossimamente verranno diramati i vari eventi del partito, anche con strumenti social con i quali sarà possibile aderire ed iscriversi al Partito Democratico, vi aspettiamo. Per contatti è già disponibile una specifica mailbox all'indirizzo: partitodemocraticopoggio@gmail.com .