Cambio al vertice di Aned, Giancarlo Biagini passa il testimone a Gabriele Alberti

Un cambio voluto dallo stesso Biagini che giunto all'età di 90 anni ha deciso di fare un passo indietro per garantire continuità all'azione dell'associazione

Cambio al vertice della sezione pratese di Aned, l'associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti. Giunto all'età di 90 anni, Giancarlo Biagini lascia il posto a Gabriele Alberti, presidente del Consiglio comunale di Prato. Non c'è incompatibilità tra questi due incarichi perchè Aned non è partecipata dal Comune. Alberti è stato eletto all'unanimità dal consiglio dell'associazione mercoledì 3 novembre. E' il primo presidente non familiare di deportati. Guidare l'associazione dopo due "mostri sacri" quali Roberto Castellani e Giancarlo Biagini che hanno fatto della memoria la loro ragione di vita, non sarà facile ma Alberti ha già le idee chiare sul da farsi nella consapevolezza che la memoria ha bisogno di continuità per non andare perduta insieme ai testimoni diretti di quella atroce pagina della nostra storia: "Questo incarico - spiega il neo presidente - mi inorgoglisce ma allo stesso tempo mi fa paura perchè Castellani e Biagini hanno fatto un grandissimo lavoro di testimonianza dentro e fuori delle scuole. Oltre a continuare lungo questa strada, valorizzando anche il Museo della deportazione di Figline, il mio obiettivo è quello di aumentare gli iscritti ma soprattutto di riavvicinare i familiari dei deportati per ricostituire una rete che dia solidità ad Aned. Il mio appello è: avvicinatevi perchè la nostra azione ha bisogno di rinnovo e di sostegno".

Un valido aiuto per proseguire lungo il solco tracciato fino a oggi, arriverà da alcuni "strumenti", pensati, realizzati o voluti dal presidente uscente partendo dalla documentazione raccolta e conservata negli anni. Si tratta di un libro, "Per non dimenticare" che presto sarà presentato pubblicamente, e di un docufilm di Gabriele Cecconi "Eppure quando guardo il cielo". Entrambi fissano sulla carta o sulla pellicola il racconto di chi ha vissuto direttamente o indirettamente l'orrore dei campi nazisti per diffonderlo tra le nuove generazioni.

Giancarlo Biagini aveva 13 anni quando il 7 marzo del 1944 suo padre fu arrestato da fascisti e spedito in treno a Mauthausen. Non lo rivide mai più e in quei giorni perse sotto i bombordamenti anche la casa. In poche ore divenne uomo ma questa enorme ferita poi gli ha dato la forza interiore per non renderla vana. E così, quando nel 2005 è stato chiamato a guidare l'Aned dopo la morte di Castellani, uno dei pochi deportati tornati a casa, ha dedicato ogni minuto del tuo tempo a trasmettere la conoscenza di quei tragici fatti dedicando un'attenzione particolare alle scuole. La sua recente decisione di fare un passo indietro non va letta come un gesto stanchezza, che a 90 anni nonostante la sua estrema lucidità, ci starebbe tutta, ma bensì di generosità: "Mi preoccupo per l'assocciazione. - spiega Biagini - Ha bisogno di continuità per stare tra la gente sul territorio. Alla mia età gli accadimenti funesti sono dietro l'angolo e io non voglio che l'Aned sia costretta a rincorrere gli eventi. Sono felice che Alberti sia il nuovo presidente, ma anche commosso perchè finisce un'esperienza importantissima per me. Non è una resa ma un'apertura al futuro. E' necessario per il rispetto e l'amore che provo verso i deportati, per onorarli fino in fondo. Ora più che mai dobbiamo istruire le nuove generazioni su quella brutta pagina di storia affinchè non risucceda. Vedo troppi tentativi di revisionismo e di esaltazione di quei fatti e dei loro protagonisti nonostante la nostra Costituzione lo proibisca. Purtroppo fanno proseliti. Ecco perchè proteggere e diffondere la memoria è fondamentale. Dobbiamo coinvolgere sempre più persone e combattere l'indifferenza, il peggiore dei mali del mondo. Non siamo la costola di nessun partito. Non diamo colore a niente, se non alla verità".

