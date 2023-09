04.09.2023 h 13:20 commenti

Cambio al vertice della Squadra mobile, torna a Prato il vicequestore aggiunto Andrea Belelli

Belelli aveva già lavorato alla questura di via Migliore di Cino in passato come dirigente dell'Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico. Dopo una parentesi alla Scientifica di Firenze, il nuovo incarico in città

Si rinnova il vertice della Squadra mobile di Prato. Oggi, lunedì 4 settembre, l'insediamento del vicequestore aggiunto Andrea Belelli che prende il posto di Alessandro Gallo. Per il dirigente si tratta di un ritorno in città dove ha già prestato servizio in passato come dirigente dell'Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico da cui dipende la Squadra volante. Belelli, che da Prato fu trasferito a Firenze dove fino ai giorni scorsi è stato in servizio al Gabinetto di polizia scientifica, è dunque il nuovo capo della Mobile. A dare il benvenuto al dirigente è stato il questore Giuseppe Cannizzaro che nelle prossime settimane, per la precisione il primo ottobre, lascerà Prato per andare a dirigere la questura di Cosenza.



