24.12.2020 h 09:12 commenti

Cambio al vertice della Prefettura: Adriana Cogode sostituisce Lucia Volpe

Il nuovo prefetto arriva da Belluno. L'avvicendamento ad appena 8 mesi dall'ultimo. E' la sesta donna consecutiva chiamata a ricoprire il ruolo

Cambio della guardia alla guida della Prefettura di Prato. A solo 8 mesi dal suo insediamento, la prefetta Lucia Volpe lascia il posto ad un'altra funzionaria, Adriana Cogode, in arrivo da Belluno dove ha ricoperto analogo incarico. Lucia Volpe, invece, come si legge nel comunicato emesso al termine della riunione di ieri del Consiglio dei ministri, tornerà a Roma dove è destinata a svolgere le funzioni di direttore centrale per i servizi demografici presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Volpe, 57 anni, era stata nominata ad aprile al posto di Rosalba Scialla dopo essere stata rappresentante del Governo per la Regione Sardegna.

Il nuovo prefetto, Adriana Cogode, è il decimo dall'istituzione della prefettura a Prato ed è la sesta donna consecutiva a ricoprire l'incarico. Nata a Genova nel 1958, era stata nominata prefetto di Belluno a novembre dello scorso anno, proveniente da Bologna dove era viceprefetto vicario. È entrata nella carriera prefettizia nel 1986. Ha lavorato a Sondrio, Messina, dove è diventata viceprefetto, poi a Reggio e infine a Bologna.