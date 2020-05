20.05.2020 h 17:08 commenti

Cambia la viabilità davanti ai giardini della Passerella: via alla sperimentazione

Il Comune intende mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale e la fermata degli autobus. Saranno spostati anche i posti del parcheggio per i motorini

Cambio della viabilità davanti ai giardini della Passerella: per le macchine provenienti da via Sant'Antonio, direzione centro non è più consentita la svolta in via San Giorgio ma bisogna arrivare alla rotatoria fra viale Galilei e via Protche per invertire la marcia.

Con oggi 20 maggio è iniziata la sperimentazione pensata per mettere in sicurezza l'attraversamento davanti ai giardini della Passerella e per la fermata dell'autobus. “Un progetto - spiega l'assessore alla Mobilità Flora Leoni – che nasce all'interno del Pums per rendere più sicuro non solo l'attraversamento dei pedoni, ma anche il passaggio delle vetture”. Secondo la nuova viabilità i posti parcheggio per i motorini verranno spostati in via San Giorgio davanti alla sede di Estra. Saranno anche disegnati nuovi parcheggi per disabili, sempre in funzione di una maggiore accessibilità dei giardini della Passerella.

Le prime ore di sperimentazione hanno creato davanti ai jersey che disegnano la rotonda incertezze fra gli automobilisti, abituati a svoltare a sinistra. Nessun cambiamento invece, per il traffico che arriva da via del Serraglio che, girando intorno alla rotatoria con un percorso regolamentato, potrà riprendere viale Galilei direzione nord.



Edizioni locali collegate: Prato

