Cambia la pagella nella primaria. Ecco le novità

Niente più voti ma giudizi sintetici in base agli obiettivi raggiunti. Giudizio positivo dei presidi: "Il vecchio metro non esprimeva in modo corretto il percorso che il bambino ha compiuto". A febbraio verranno consegnate ai genitori

Piccola rivoluzione nella scuola primaria: le pagelle non riporteranno più i voti, ma quattro giudizi in base agli obiettivi raggiunti dagli alunni.

I genitori quindi accanto ad ogni materia potranno trovare quattro tipi diversi di giudizi:

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Il nuovo metro di giudizio è stato accolto positivamente dai dirigenti scolastici: “Il voto in decimi – spiega Marco Fedi preside delle Convenevoli – è troppo secco e sintetico e non tiene conto del percorso fatto dallo studente. Con i giudizi si riesce ad esprimere meglio il livello di apprendimento”.

Resta sempre il giudizio per la religione, la materia in alternativa e il comportamento. Mantenuto anche un breve giudizio finale. Voti invece per le verifiche e i compiti a casa

“Una valutazione più rispettosa per il bambino – spiega Riccardo Fattori preside dell’istituto comprensivo Prato Nord - certo ora serve un salto di qualità per quanto riguarda la formazione degli insegnanti, il cambio di giudizio vuol dire anche un modo diverso di insegnare”.

I presidi in questi giorni invieranno ai genitori una circolare per spiegare le nuove pagelle.

“Credo che sia un procedimento giusto – spiega Mariella Carlotti preside di San Niccolò – ma forse in questo momento la scuola aveva altre necessità più urgenti”.

Le nuove pagelle saranno forse meno comprensibili per i genitori stranieri.









