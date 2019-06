03.06.2019 h 16:43 commenti

Cambia la location del comizio di Salvini: giovedì sarà in piazza delle Carceri

Il leader della Lega era inizialmente atteso in piazza del Comune. Il commissario leghista Recaldin: "A fronte delle tantissime adesioni ricevute, abbiamo deciso di scegliere uno spazio più grande"

Cambia la location del comizio di Matteo Salvini, in programma giovedì 6 giugno come chiusura della campagna elettorale del candidato dl centrodestra Daniele Spada. Il leader della Lega parlerà in piazza delle Carceri e non più in piazza del Comune, come inizialmente fissato e come avvenuto lo scorso 4 maggio.

“C'eravamo già organizzati per piazza del Comune - spiega il commissario della lega Andrea Recaldin - ma a fronte delle tantissime adesioni che abbiamo già ricevuto siamo costretti a trasferirci in una piazza più grande. Ecco perché giovedì sera Salvini e Daniele Spada incontreranno i pratesi in una delle piazze più affascinanti della città, Santa Maria delle Carceri.”

“Da quando abbiamo diffuso la notizia che giovedì il Ministro Salvini sarebbe intervenuto a Prato - prosegue Recaldin -, sono stati centinaia e centinaia i pratesi che con ogni mezzo ci hanno informato della loro presenza. Per questo motivo abbiamo optato per una piazza più grande e simbolo della città".