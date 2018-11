16.11.2018 h 12:28 commenti

Cambia il gestore dell'impianto recupero rifiuti ma non le abitudini: multe, denuncia e sequestro

Controllo interforze nell'area di Galciana che lo scorso anno era già stata sequestrata. In soli tre mesi la nuova gestione ha già collezionato una lunga serie di irregolarità e violazioni

Numerose irregolarità sono state scoperte, durante il controllo interforze in un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi nella zona di Galciana. Gli accertamenti sono stati effettuati dal Nucleo Ambientale della polizia municipale e dai carabinieri del Noe di Firenze.

All’interno del capannone erano stipate circa 300 tonnellate di rifiuti tessili, allestite in sacchi e presse, provenienti con probabilità dalle aziende di confezione e pronto moda del distretto pratese. Isacchi, che in alcuni punti raggiungevano quasi la sommità dell’edificio, erano stati addossati al portone secondario di uscita del magazzino non permettendo pertanto una rapida fuoriuscita dall’immobile in caso di incendio ed esponendo i lavoratori dipendenti ai rischi conseguenti. Le violazioni sono state quindi contestate dai vigili del fuoco mentre gli ispettori del lavoro hanno accertato la presenza di un cittadino straniero in assenza di un regolare contratto lavorativo.

Estremamente carente la gestione documentale circa il flusso dei rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto, che prevede la contestazione di varie sanzioni amministrative. Nonostante l’atto autorizzativo prevedesse la sola gestione dei rifiuti all’interno del capannone, nel piazzale esterno erano stati collocati alcuni cassoni scarrabili, privi di apposita copertura, uno dei quali contenente cascami tessili al quale quindi sono stati apposti i sigilli.

L’impianto non è nuovo a vicende giudiziarie analoghe, che hanno portato al sequestro dell’intero capannone da parte della polizia municipale nell’anno 2017 nonché alla denuncia dei precedenti conduttori e proprietari della società che gestiva l’impianto. Il cambio di gestione, tuttavia, non è sembrato aver migliorato la situazione della ditta che, a distanza di soli 3 mesi dall’inizio dell’attività, aveva accumulato numerose irregolarità dal punto di vista ambientale e aveva iniziato a lavorare senza le dovute accortezze ai fini della normativa antincendio.

La titolare, un ragazza di 19 anni residente nel bergamasco, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per stoccaggio dei rifiuti in aree non autorizzate e per utilizzo dei locali in difformità a quanto autorizzato.