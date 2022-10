04.10.2022 h 15:12 commenti

Cambia ancora l'orario del derby tra Prato e Pistoiese, fischio d'inizio anticipato di mezzora

La decisione presa per motivi di ordine pubblico in modo da favorire il defluire dei sostenitori pistoiesi. Sorteggi di Coppa Italia: per i lanieri al primo turno c'è il Poggibonsi

Cambia nuovamente l'orario di inizio dell'atteso derby tra Prato e Pistoiese, valevole per la settima giornata del campionato di serie D e in programma al Lungobisenzio domani mercoledì 5 ottobre. La partita, inizialmente fissata per il pomeriggio, era stata poi spostata alle 20.30, in modo da favorire il previsto alto afflusso di tifosi. Adesso ecco il nuovo orario per il fischio d'inizio, che sarà alle 20 in punto. L’apertura dei cancelli è prevista dalle 18.30.

L'ulteriore modifica, spiegano dall'Ac Prato, è stata adottata per motivi di ordine pubblico per garantire un corretto deflusso dei tifosi ospiti dallo stadio Lungobisenzio. L'ultimo treno per tornare a Pistoia è alle 22.30 circa e difficilmente i tifosi arancioni avrebbero potuto prenderlo. Quello successivo era dopo mezzanotte e dunque è stato deciso di anticipare la gara per evitare che i sostenitori della Pistoiese stazionassero a lungo a Prato.

Il derby sarà diretto da Leonardo Di Mario di Ciampino. Assistenti Mirko Librale della sezione Roma 2 e Giovanni Ciannarella di Napoli.

Intanto sono stati fatti stati fatti i sorteggi di coppa serie D, dove potrebbe verificarsi un nuovo incrocio tra Prato e Pistoiese. I lanieri affronteranno al primo turno il Poggibonsi il 2 novembre. La vincente se la vedrà il 7 dicembre contro una tra Seravezza e Pistoiese.