Calvanina e fichi secchi di Carmignano protagonisti di "Ottobre mese del gusto"

L'iniziativa coinvolge ristoranti e botteghe del territorio pratese che contribuiranno ad esaltare le due eccellenze nei loro menù e sui banconi dei negozi

Ottobre è all’insegna del gusto e dei sapori del territorio nella provincia di Prato. Dall’11 al 31 anche i meno golosi si faranno conquistare dai due delle eccellenze del territorio: la carne di razza Calvanina e i fichi secchi di Carmignano. I due prodotti sono i protagonisti di “Ottobre Mese del gusto”, l’iniziativa – promossa da Confcommercio e Fipe, in collaborazione con l’Associazione “La Calvanina” e l’Associazione “Produttori di fichi secchi di Carmignano” – che si svolge all’interno del circuito di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove i ristoranti, i produttori e le botteghe.

“Ottobre Mese del Gusto” non è altro che un susseguirsi di sapori che diventeranno protagonisti nelle ricette dei ristoranti e sui banconi delle botteghe alimentari della provincia aderenti al circuito.

Grazie alla collaborazione con i produttori locali, infatti, dall’11al 24 ottobre gli appassionati della tipica “Calvanina” potranno gustare il suo sapore esaltato dagli chef del territorio che sceglieranno un piatto da inserire nei propri menù, basato su questo prodotto. E lo stesso accadrà dal 25 al 31 ottobre con i Fichi secchi di Carmignano.

Per chi, invece, preferisce sperimentare le proprie abilità in cucina, sarà possibile acquistare i prodotti – nei rispettivi periodi di tempo – nelle botteghe alimentari aderenti dove un piccolo regalo aspetta i clienti: una ricetta a cui ispirarsi nella preparazione dei propri piatti.

Tutti gli aggiornamenti, le novità sui partecipanti, le curiosità e anche la storia dei prodotti, basta seguire i canali social (Facebook e Instagram) di Confcommercio e sul sito www.confcommercio.ptpo.it.

“Ottobre Mese del gusto” è finanziato da Regione Toscana e Camera di Commercio di Pistoia e Prato.



