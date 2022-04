19.04.2022 h 10:17 commenti

Calvana, inaugurato l'abbeveratoio per gli animali selvatici. Ora la siccità fa meno paura

Volontari hanno realizzato, a Foce ai Cerri, un sistema di approvvigionamento che eviterà lunghi e difficili viaggi di riempimento della cisterna. Prossimo obiettivo ripristinare la fonte di Lavacchio

Inaugurato l'abbeveratoio per gli animali selvatici a Foce ai Cerri sul Montemaggiore nel comune di Vaiano.Un lavoro fatto dai volontari dell'associazione Oltre, insieme a quelli di Salvaguardia e Sviluppo Calvana e agli Alpini di Montemurlo che, dopo lunghe estati di siccità, permetterà alla fauna locale di potersi dissetare. La vecchia cisterna è stata risistemata e ora aspetta le piogge per essere riempita, ma i volontari di Oltre garantiscono comunque l'approvvigionamento in caso di necessità. Ad inaugurare la cisterna, ieri 18 aprile, il sindaco di Vaiano Primo Bosi.“Un importante lavoro di squadra – ha spiegato Paolo Corti presidente dell'associazione Oltre – che ha coinvolto associazioni, impresa edile Pagano , ma anche i proprietari dell'area boschiva. Il prossimo obiettivo è la realizzazione di una panchina panoramica e il recupero della fonte di Lavacchio e la ripulitura dei fili spinati abbandonati che feriscono gli animali sempre in collaborazione con Salvaguardia.”Un lavoro iniziato nel luglio dello scorso anno ( leggi ) , che ha comportato anche la pulizia dell'intera area dove è collocata la cisterna. “La cisterna abbandonata - ha spiegato Agnese Santi presidente dell'associazione Salvaguardia e Sviluppo della Calvana oggi finalmente ha un sistema di approvvigionamento che ci eviterà lunghi e difficili viaggi di riempimento, e permetterà agli animali selvatici di avere acqua nei periodi di siccità. Un nostro sogno diventato realtà".