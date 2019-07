26.07.2019 h 14:02 commenti

Caldo africano, in arrivo una tregua: fine settimana all'insegna dei temporali

Allerta meteo dalle 12 di domani. Per l'area pratese codice giallo per rischio temporali e rischio idrogeologico. Domenica potrebbe essere anche peggio

Il caldo africano di questi giorni concederà una tregua molto presto. Già domani, sabato 27 luglio, è previsto maltempo su tutta la Toscana. In particolare, la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo codice giallo a partire dalle 12 di domani. Le previsioni danno condizioni in ulteriore peggioramento dalle prime ore di domenica e considerato che i fenomeni temporaleschi potrebbero essere di forte intensità oltre che di localizzazione incerta, è possibile un innalzamento del livello del codice. La zona dell'area pratese è interessata dal codice giallo per rischio temporali e rischio idrogeologico.



Edizioni locali collegate: Prato

