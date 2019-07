24.07.2019 h 10:04 commenti

Caldo africano con temperature vicine ai 40 gradi, ma domenica temporali e fresco: le previsioni del colonnello Giuliacci

Le previsioni del noto metereologo in esclusiva per Notizie di Prato: fino a venerdì afa prima della tregua del week end

Col. Mario Giuliacci

www.meteogiuliacci.it

Inizia da questa settimana la collaborazione con Notizie di Prato del colonnello Mario Giuliacci, volto noto della televsione e tra i massimi esperti italiani di meteorologia.E’ la settimana del bollente Anticiclone Nord-Africano, che sta arroventando l’Italia e insisterà sulla nostra Penisola ancora per qualche giorno. L’azione dell’alta pressione si fa sentire soprattutto al Centro e al Nord, e ciò significa che anche a Prato e provincia tra giovedì e venerdì il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato, caratterizzato da un caldo afoso davvero intenso: le temperature massime infatti si aggireranno attorno ai 38-39 gradi, con l’afa che aumenterà ulteriormente la sensazione di caldo, spingendo le percepite anche oltre la soglia dei 40 gradi.Venerdì pochi cambiamenti, con tanto sole e appena una lieve attenuazione del caldo. Le cose però cambieranno nel, quando sull’Italia giungeranno più fresche correnti atlantiche. Già sabato in tutta la Toscana, compreso il Pratese, si vedrà qualche nuvola in più e le temperature caleranno di 1-2 gradi. Ma è soprattutto domenica che si realizzerà un brusco ribaltone meteo: a Prato e provincia la giornata sarà infatti nuvolosa, con improvvisi temporali, a tratti anche intensi, mentre le temperature caleranno in modo brusco di diversi gradi, scivolando su valori inferiori alle medie stagionali, con massime al di sotto di 30 gradi.Cosa succederà la? Lunedì 29 e martedì 30 insisterà un po’ di instabilità: il sole dovrà quindi spartire il cielo con un po’ di nuvole, ed è probabile che nel pomeriggio si faccia nuovamente sentire il brontolio di qualche improvviso temporale; le temperature invece risaliranno leggermente, senza tuttavia scostarsi di molto dalle medie del periodo. Poi nella parte centrale della settimana la situazione meteo diventerà più stabile: quindi giornate piene di sole, niente temporali, e caldo nuovamente in aumento, con temperature massime che si spingeranno fino ai 33-34 gradi. Il tempo rimarrà bello e soleggiato anche nel, quando le giornate saranno caratterizzate da un caldo afoso moderato.