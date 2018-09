17.09.2018 h 17:06 commenti

Calcio, Zenith e Paperino San Giorgio presentano le squadre per la nuova stagione

Le due società hanno riunito tutti i loro giocatori prima di iniziare l'attività agonistica

Con la stagione agonistica alle porte è tempo di presentazioni per le società calcistiche pratesi. Tra queste anche Zenith e Paperino che tra sabato 15 e ieri domenica 16 settembre, hanno celebrato questo momento molto importante per tutti i tesserati.

In un clima festoso, ieri sera al “Bruno Chiavacci” di Prato, la Zenith Audax ha presentato tutte le sue squadre impegnate nella stagione 2018/2019: tribuna del campo centrale affollata di genitori, fratelli e sorelle, nonni e nonne. A fare gli onori di casa il presidente Carmine Valentini ed il vice presidente Enrico Cammelli, presenti inoltre a rappresentare le autorità locali il sindaco Matteo Biffoni ed il vice sindaco con delega allo sport Simone Faggi ed il consigliere regionale della Lega Dilettant Marco Taiti.



Attualmente sono tesserati 480 giocatori per disputare tutti i campionati programmati. L'organizo è valorizzato con il mantenimento della Scuola Calcio Elite in crescita di iscritti che si affianca alla partecipazione dei campionati regionali Juniores, Allievi Elite, Allievi B Elite e Giovanissimi Elite.

Non smette di crescere nemmeno il Paperino San Giorgio. A testimoniarlo la grande partecipazione alla giornata di presentazione delle squadre per la stagione sportiva 2018/2019, che si è volta nella sera di sabato e che è stata organizzata dal nuovo consiglio della società presieduto dal confermatissimo Presidente Sauro Pratesi. Ben dodici le formazioni giallo-blu che si presentano ai blocchi di partenza per un totale di circa 200 atleti tesserati: dai piccoli amici 2012/2013 alla compagine Juniores allestita in collaborazione con il Prato 2000. Un risultato importante per il club di via del Ferro che, per la prima volta nella sua storia, completa il proprio organico sia nel settore giovanile che nella scuola calcio.

Tra le iniziative programmate dalla società spiccano le attività di formazione che prevedono incontri tematici per tecnici, genitori e atleti. Tra i relatori varie figure professionali quali, ad esempio, una psicologa ed una nutrizionista che affiancheranno le famiglie negli aspetti specifici legati alla crescita complessiva dei bambini. Migliorate anche le strutture con la realizzazione di un nuovo campo a 7 in erba naturale, divisibile in due da 5, e una nuova area per gli allenamenti dei portieri. Confermata, infine, l’affiliazione con l’A.C. Perugia Calcio.