04.09.2023 h 14:08 commenti

Calcio, tutto pronto per il campionato di serie D: il debutto del Prato sul campo del Carpi

Prima giornata in trasferta per la squadra allenata da Lucio Brando. I derby con Aglianese e Pistoiese in calendario rispettivamente il primo ottobre e il 12 novembre al Lungobisenzio

Per la serie D è cominciato il conto alla rovescia per l'inizio del campionato 2023/2024. Il Prato è stato inserito nel girone D che conta altre 17 squadre. Prima giornata domenica 10 settembre con fischio d'inizio alle 15. I biancazzurri la stagione si apre con la trasferta a Carpi. Attesa per i due derby: il primo ottobre è in programma al Lungobisenzio la partita contro l'Aglianese, mentre per la gara contro la Pistoiese si dovrà aspettare il 12 novembre e anche in questo caso l'andata si giocherà a Prato.Mister Lucio Brando è alle prese con le ultime decisioni dopo la sconfitta di ieri a Pistoia con i padroni di casa che si sono aggiudicati il passaggio al prossimo turno di Coppa Italia (l eggi ). Un test che, seppur fallito, è stato molto importante per l'allenatore che ha potuto testare la squadra sul campo in una partita 'vera'. Sono tanti, infatti, i volti nuovi che vestono la maglia biancazzurra dopo una campagna acquisti molto vivace che ha messo a segno proprio in questore ore un nuovo colpo: perfezionato il tesseramento dell'attaccante Lorenzo Gori, classe 2004, cresciuto nella Fiorentina e con alle spalle due stagioni nel campionato Primavera 1. Dallo scorso gennaio ha giocato in prestito nel Sassuolo, club con cui è arrivato alla semifinale scudetto della massima competizione giovanile.Tornando al calendario del campionato di serie D, ecco alcune curiosità: dal 29 ottobre fischio d'inizio alle 14.30, dal 31 marzo alle 15 e dal 12 maggio alle 16. La sosta è prevista dal 24 al 31 dicembre, il 17 marzo in concomitanza con la Viareggio Cup e il 31 marzo, giorno di Pasqua. Turni infrasettimanali: 20 settembre, 4 ottobre, 1 novembre, 17 gennaio, 31 gennaio e 28 marzo.: Prato, Aglianese, Borgo San Donnino, Carpi, Corticella, Sant'Angelo, Lentigione, San Giuliano City, Mezzolara, Imolese, Progresso, Forlì, Ravenna, Pistoiese, Sammaurese, Certaldo, Victor San Marino, Fanfulla.