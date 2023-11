02.11.2023 h 10:10 commenti

Calcio, tifosi del Prato delusi dal pareggio a Fidenza, nel mirino finisce Trovade che fa un brutto gesto e chiede scusa

Rientro movimentato dalla trasferta contro il Borgo San Donnino che a pochi minuti dal fischio finale ha trovato il pareggio su rigore. Trovade, autore del vantaggio, ha fatto un brutto gesto sotto la curva dei biancazzurri e, nonostante le scuse, ha fatto esplodere il malcontento. Un rappresentante storico dei tifosi ha chiesto un confronto con la squadra

La classifica è ancora molto corta ma i troppi punti persi adesso pesano. Domenica si torna al Lungobisenzio contro l'Imolese, seconda in classifica a quota 18 (il Prato ha 12 punti), in attesa del derby contro la Pistoiese in programma il 12 novembre. Insomma, un momento delicato dal quale però la squadra può e deve uscirne, contando su una rosa che fondamentalmente fino ad ora non è mai stata messa sotto dagli avversari e che ha raccolto meno di quanto seminato.

Nella serata di oggi, giovedì 2 novembre, sono arrivate le scuse di Giordano Trovade: "Voglio chiedere scusa a tutti e in particolare alla curva - le sue parole - è stato un gesto frutto del nervosismo per un periodo non positivo. Non volevo mancare di rispetto a nessuno, so di aver sbagliato e mi scuso di nuovo".

La società, come da regolamento, prenderà provvedimenti. "E' stato un comportamento fuori dall'ordinario - il commento del direttore sportivo, Riccardo Bolzan - un gesto inqualificabile che andava chiarito subito ed è quello che intendiamo fare con queste nostre parole. Sopra ogni cosa c'è il rispetto per il popolo sportivo che rappresentiamo e per una maglia che in molti vorrebbero indossare". Al rammarico del direttore sportivo si è aggiunto quello del direttore generale, Ivano Pastore: "Come società ci siamo imposti di dare il massimo rispetto a tutte le persone che incontriamo sul nostro cammino, qualunque sia il loro ruolo. L'episodio di ieri è stato increscioso ma Giordano ha capito di aver commesso un errore e si è scusato. Spero che la gente, che i tifosi capiscano e gli stiano accanto".

A Fidenza, sono state parecchie le cose che non sono piaciute ai tifosi biancazzurri. Dal risultato (terza partita consecutiva senza vittorie), al rigore causato con troppa banalità a dieci minuti dal termine che ha vanificato un successo meritato e il gesto di Trovade sul gol del momentaneo vantaggio. Il centrocampista biancazzurro, dopo aver segnato la rete dell'1-0 con un bel destro di contro-balzo, è andato sotto lo spicchio di tribuna in cui vi erano i tifosi lanieri (anche ieri numerosissimi nonostante il giorno festivo infrasettimanale) portandosi l'indice al naso, come a voler zittire il poco gradimento (legato anche alle non eccelse prestazioni finora fornite dal numero 23) espresso da molti nei suoi confronti (senza mai però una contestazione esplicita). Un gesto fuori luogo, rivolto all'unica componente (i tifosi) che finora non ha nulla da rimproverarsi in questo inizio di stagione e che tutto devono fare meno che zittirsi. La società non si è ancora espressa, ma negli spogliatoi i due direttori Ivano Pastore e Riccardo Bolzan da quel che sappiamo non hanno gradito. E nemmeno alcuni tifosi della curva, che nel dopo partita hanno richiamato i giocatori sotto il loro settore dello stadio Ballotta ed hanno redarguito fortemente Trovade che ha chiesto scusa. Evidentemente, il chiarimento sul posto non è bastato, perché poi al ritorno allo stadio verso le ore 20 un rappresentante storico dei tifosi in curva ha chiesto un confronto con Trovade e con il resto del gruppo, a conferma di come le cose non siano piaciute. Nel dopo partita, mister Raffaele Novelli sui canali social del Prato si è concentrato sulla partita dei suoi e su Trovade si è limitato a dire: "Ha fatto una buona partita e questo deve essere, non solo per lui ma per tutti, un elemento di crescita perché è dimostrato che quando si ha pazienza nel momento in cui la partita non ti dà spazi, è giocando con la testa che trovi le soluzioni giuste, non certamente con l'istinto".