Calcio, si infortuna l’arbitro: sospesa al 32’ la gara tra Prato e Giana Erminio

Partita rinviata ad altra data. Gli ultras hanno lasciato vuoti gli spalti in aperta polemica con la società a cui chiedono di programmare la prossima stagione. Precisa la richiesta: il Prato deve tornare tra i professionisti

È durata 32 minuti la partita Prato - Giana Erminio in programma oggi, domenica 12 febbraio, al Lungobisenzio, 27esima giornata del campionato di serie D. L’arbitro Davide Matina della sezione di Palermo ha fischiato in anticipo la fine della gara dopo essersi infortunato. Tutto rinviato ad altra data con la partita che riprenderà, come prevede il regolamento in caso di sospensione, dal 32’ minuto. La capolista, dunque, dovrà tornare nuovamente al Lungobisenzio per vedersela con i biancazzurri che oggi hanno dovuto fare a meno degli ultras che, dopo aver inviato un messaggio molto duro alla società, sono rimasti fuori dai cancelli e hanno fatto il loro ingresso solo quando è arrivata la notizia del triplice fischio anticipato. Un messaggio, quello della Curva ferrovia Matteo27, per dire al presidente Commini che si preoccupi già ora di programmare la prossima stagione che, dopo due anni altalenanti compreso quello in corso, dovrà segnare il ritorno del Prato nel calcio dei professionisti. Prima del fischio d’inizio, un minuto di silenzio per commemorare le migliaia di vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Nella mezzora di gara si sono viste in campo due squadre determinate. Sostanziale equilibrio con azioni da una parte e dall’altra con entrambi gli schieramenti a caccia del gol per scongiurare la terza sconfitta consecutiva (5 punti per il Prato nelle ultime cinque partite, 3 per la Giana Erminio che continua comunque a guidare la classifica a debita distanza dalle inseguitrici). I biancazzurri non possono rischiare un’altra sconfitta vista la classifica decisamente delicata.

