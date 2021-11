12.11.2021 h 18:02 commenti

Calcio, scontro fuori dallo stadio prima di Ravenna-Prato: 'cartellino giallo' alle tifoserie

L'osservatorio del Viminale ha fatto sapere che sarà costantemente monitorato il comportamento dei tifosi per valutare, se si ripeteranno altri episodi, l'adozione di provvedimenti rigorosi

La tifoseria del Prato finisce nel mirino dell'osservatorio del Viminale insieme a quelle del Ravenna e della Lazio. Il motivo sono gli scontri avvenuti domenica 7 novembre prima della partita Ravenna-Prato e Lazio-Salernitana fuori dagli stadi. I disordini avvenuti nella trasferta al Benelli dove i binacazzurri hanno giocato la decima giornata di campionato uscendo sconfitti 4 a 1, sono stati oggetto delle verifiche dell'Osservatorio che ha concluso che d'ora in avanti le due tifoserie (stesso discorso per i laziali) saranno oggetto di un costante monitoraggio allo scopo di considerare, se ci saranno nuovi fatti analoghi a quelli accaduti, la possibilità di proporre al Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, provvedimenti rigorosi a carico dei responsabili.



