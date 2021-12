27.12.2021 h 15:59 commenti

Calcio, salta la panchina di Marco Amelia. Il Prato ingaggia Giancarlo Favarin

Secondo esonero dall'inizio del campionato: dopo Pagliuca, interrotto il rapporto anche con l'ex portiere campione del mondo. Arriva un allenatore di grande esperienza con un trascorso importante alla guida di squadre come Pisa, Venezia, Lucchese e Ternana. "Niente promesse ma tanto lavoro"

Salta anche Marco Amelia. Oggi, lunedì 27 dicembre, l'Ac Prato ha esonerato l'allenatore ingaggiato alla fine di settembre per sostituire Luigi Pagliuca dopo appena due giornate di campionato. Al suo posto entra Giancarlo Favarin, 63 anni, alle spalle una lunghissima esperienza di tecnico dopo una decennale carriera di calciatore centrocampista.L'andamento della squadra al di sotto delle aspettative e la classifica precaria e attualmente ai limiti della zona play out, hanno convinto la società a interrompere il rapporto con l'ex portiere campione del mondo 2006. “La società ringrazia Amelia per la professionalità ed il lavoro fin qui svolto – il commento ufficiale – un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”. Il nome del nuovo allenatore – il terzo della stagione – è stato reso noto pochi minuti dopo l'annuncio del divorzio da Amelia.Marco Amelia, proveniente dalla panchina del Livorno (retrocesso), aveva assunto il ruolo di tecnico alla fine di settembre, in concomitanza con la terza giornata del campionato di serie D quando il Prato era ancora a zero punti dopo la sconfitta in trasferta a Rimini e quella in casa contro l'Alcione Milano e un bilancio di cinque gol incassati e nessuno segnato.Marco Amelia lascia la squadra a 20 punti nelle sue 16 partite da allenatore e passa il testimone a Favarin: “Alla guida della Lucchese nella stagione 2008/2009 – scrive la società biancazzurra – Favarin ha vinto il campionato di serie D passando in C2, l'anno successivo ha portato il club in C1 guadagnando il premio Panchina d'oro di serie C. Ha collezionato altre promozioni alla guida di Aglianese, Andria, Castelnuovo e Venezia”.“Sono molto contento di questa avventura – le parole del nuovo allenatore del Prato – ma sono anche consapevole delle difficoltà che ci sono. Darò tutto me stesso per aiutare la squadra ad uscire da questa partenza un po' difficile. Abbiamo tutto il tempo per rimediare. Niente promesse ma tanto lavoro. Ringrazio il presidente Commini per questa opportunità. Il Prato è una società blasonata, che merita ben altri palcoscenici”.