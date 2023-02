03.02.2023 h 08:47 commenti

Calcio, a Prato arriva il Salsomaggiore ma la testa è già alla trasferta contro la Pistoiese

Anticipo della sesta giornata del girone di ritorno: al Lungobisenzio arriva il fanalino di coda, ultimo con appena 7 punti. Biancazzurri a caccia di punti utili a entrare nella zona play off e a proseguire la striscia positiva in vista dell'attesa gara di mercoledì prossimo. I tifosi: "Tutti in treno a Pistoia"

Il prossimo impegno del Prato è domani, sabato 4 febbraio, in casa contro il Salsomaggiore, fanalino di coda del girone D del campionato di serie D 2022/2023, ma già si pensa a quello successivo: l'attesissima gara con la Pistoiese, in trasferta, nel turno infrasettimanale di mercoledì 8. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra in un momento di ripresa con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, stessa, identica performance dei padroni di casa che però hanno 44 punti contro i 35 dei biancazzurri, e sono attualmente in piena zona play off.

Il sostegno dei tifosi sarà forte e da qui l'appello a seguire la partita di mercoledì: “Tutti a Pistoia in treno”, l'invito. Ritrovo alle 17 davanti all'ingresso della curva ferrovia Matteo 27, partenza alle 17.59 (“arrivare con il biglietto del treno e il biglietto dello stadio già acquistati). Un sostegno forte nella speranza di ribaltare il finale del girone d'andata al Lungobisenzio: 1 a 0 per la Pistoiese.

I residenti nella provincia di Prato potranno acquistare il biglietto (10 euro per la curva ospiti) per Pistoiese-Prato entro le 19 di martedì 7 febbraio (non sarà possibile comprare il biglietto il giorno della partita).



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus