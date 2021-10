06.10.2021 h 17:16 commenti

Calcio, rocambolesca rimonta del Prato che vince al 96' contro l'Athletic Carpi

3 a 2 il risultato finale allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino dove oggi si è giocata la quinta giornata del campionato di serie D. Biancazzurri sotto di due gol. Capovolgimento di fronte nell'ultima mezz'ora: in gol Renzi e a tempo scaduto Tomaselli e Cestaro

Il tabellino:

AC Prato - Athletic Carpi 3-2

Prato (3-5-2): Pagnini; Angeli, Cestaro, Sciannamè; Grillo (9's.t. Tavanti)), Lugnan, Soldani (1's.t. Renzi), Nicoli, Diallo (37's.t. Pardera); Maione (37's.t. TomasellI), D'Orsi (1's.t. Ferretti s.) A disposizione: Cangioli, Guida, Romiti, Noferi. Allenatore: Amelia



Athletic Carpi (4-3-1-2): Ferretti; Tosi, Calanca, Aldrovandi, Montebugnoli; Lordkipanidze (20's.t. Mignani), Bolis, Borgarello (11's.t. Mele); Serrotti (1's.t. Ballardini); Raffini (45's.t. Carrasco), Walker (18's.t. Villanova). A disposizione: Ballato, Uni, Togola, Mignani, Finocchio. Allenatore: Bagatti.



Arbitro: Tighillo di Collegno. Assistenti: Umbrella di Nichelino e Mirarco di Treviso.

Marcatori: 8'p.t. Walker, 6's.t. Ballardini, 16's.t. Renzi, 48's.t. Tomaselli, 51'Cestaro.

Note: pomeriggio variabile. Spettatori 150 circa. Ammoniti: Angeli (29's.t.), Borgarello (33'p.t), Serrotti (40'p.t.), Pardera (44's.t), Ferretti L. (47's.t.) Angoli: 6-3. Recupero: 0'p.t.; 6's.t.

Seconda vittoria consecutiva per il Prato che oggi, mercoledì 6 ottobre, allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino ha ospitato l'Athletic Carpi per la quinta giornata del campionato di serie D. 3 a 2 il risultato per i biancazzurri, protagonisti di un finale incredibile e di una vittoria conquistata nei minuti di recupero con il difensore Cestaro.La squadra di Amelia, sotto di due gol, è riuscita nell'impresa della rimonta credendoci fino alla fine e continuando a buttare benzina dentro ad un motore che non si è mai fermato. Emiliani in vantaggio al settimo minuto di gioco con Walker e di nuovo al 50' con Ballardini. La partita cambia per i biancazzurri a mezz'ora dalla fine: accorcia le distanze al 61' Renzi, al suo primo gol stagionale, poi trova la rete del pareggio con Tomaselli al 92' e la vittoria con Cestaro al 96'.Niente da fare per la formazione allenata da Bagatti che non ha trovato il modo di reagire al capovolgimento di fronte.Un risultato importante che porta il Prato a 6 punti in classifica dopo essere rimasto a bocca asciutta nelle prime tre giornate di campionato.