23.10.2022 h 17:24 commenti

Calcio, Prato travolto nel finale dal Mezzolara: 3 a 1. Biancazzurri in silenzio stampa

Sempre più precaria la classifica con appena 10 punti dopo altrettante giornate di campionato. La squadra di Favarin in vantaggio al 73’ e poi tre gol dei padroni di casa che sbagliano anche un calcio di rigore. Attesa per eventuali interventi e decisioni del presidente Commini. Davanti al Lungobisenzio la contestazione dei tifosi

È silenzio stampa. Il Prato non ce la fa neppure oggi e si arrende anche al Mezzolara che negli ultimi otto minuti, tra l’82’ e il 90’, segna tre rete e ribalta l’1 a 0 trovato dai biancazzurri al 73’ con Nicoli. Finisce 3 a 1 una partita ricca di colpi di scena e di un inaspettato e insperato capovolgimento di fronte che condanna il Prato ad un’altra sconfitta e ad un ulteriore scivolone in classifica dove ora, dopo 10 giornate, occupa la quattordicesima posizione con soltanto 10 punti, ad una sola lunghezza dalla zona play out. Una sconfitta che brucia ancora di più dopo la settimana difficilissima segnata dallo sfogo del,presidente Commini che non ha usato mezzi termini per esprimere tutta la sua insoddisfazione per le prestazioni della squadra e, in particolare, di alcuni giocatori. La festa degli oltre cento tifosi arrivati in terra bolognese con mezzi propri e con l’autobus organizzato dalla Curva ferrovia Matteo 27, è durata solo una manciata di minuti, nove per la precisione e cioè quelli trascorsi dalla rete del vantaggio alla goleada del Mezzolara che solo un attimo prima del gol del pareggio, ha sbagliato un calcio di rigore con Jassey. Un risultato pesantissimo per i biancazzurri che per tutto il primo tempo e buona parte del secondo sono riusciti a tenere il pallino del gioco e, più di una volta, anche a impensierire la difesa avversaria. Tutto è cambiato dopo il pareggio dei padroni di casa che all’82’ hanno segnato con il nuovo entrato Benedettini, e all’87’ e al 90’ con Russo, anche lui appena schierato in campo, e Bertani. Inutili per quanto degne di nota le incursioni del Prato che nei primissimi minuti della gara ci ha provato con Mobilio che ha fatto impazzire la retroguardia del Mezzolara e che ha insistito anche nel secondo tempo con buoni spunti che però hanno trovato il portiere di casa sempre pronto. Da segnalare, al 25’, la rete di Colombi che è stata annullata per un fuorigioco immediatamente segnalato dal guardalinee. Nel complesso un andamento equilibrato interrotto negli ultimi venti minuti con il Prato che nulla ha potuto contro un avversario determinato a prendere punti per risollevare una classifica particolarmente delicata. Ora il Mezzolara è a 11 punti ma deve recuperare un turno. Attesa per eventuali interventi e decisioni di Commini che già nelle prossime ore potrebbe tornare a far sentire la propria voce. Intanto in serata qualche decina di tifosi si è radunata davanti ai cancelli dello stadio Lungobisenzio dove l’autobus che ha riportato a casa la squadra è stato accolto da cori di contestazione. Nel mirino sarebbe finito in particolare l’allenatore Favarin. Sul posto un paio di Volanti della polizia per evitare che la situazione potesse degenerare. Il malcontento degli ultras non ha però raggiunto toni tali da richiedere l’intervento dei poliziotti. IL TABELLINO Mezzolara (4-4-2): Malagoli; Mari, Fiore, Dall'Osso (28' De Meio), Garavini; Dalmonte (81’ Russo), Roselli (81’ Benedettini), Landi, Bertani; D'Este (58’ Jassey), Bocchialini. Allenatore: Nesi. Prato (3-5-2): Nucci; Cecchi (59’ Angeli), Colombini, Sciannamè (65’ Trovade); Souare, Aprili, Soldani (89’ Petronelli), Cela (59’ Nicoli), Noferi; Colombi, Mobilio (81’ Kouassi). Allenatore: Favarin. Arbitro: Bortolussi di Nichelino. Assistenti: Elisino di Ostia Lido e Di Giovenale di Viterbo.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus