Calcio, Prato sempre più giù in classifica ma Brando ci crede: "La squadra si salverà"

L'allenatore biancazzurro non si appella a sfortuna e infortuni: "Sarebbe un alibi, ora tutti zitti, tutti a lavorare per uscire da una situazione paradossale. Da qui alla fine faremo buone cose". Obiettivo: salvezza diretta senza passare dai play out

“Muti, pedalare, lavorare per tirarsi fuori da una situazione paradossale ma reale”. E' un diktat quello di mister Lucio Brando che si trova nel momento peggiore in assoluto da quando siede sulla panchina del Prato. La terza sconfitta consecutiva, ieri contro il Lentigione, ha messo nei guai la squadra che ora rischia seriamente di dover giocarsi ai play out la permanenza di in serie D.

“Bisogna essere forti, bisogna saper vincere e perdere – il commento di Brando – la speranza è che la sosta di Pasqua ci aiuti a superare la negatività”. Una negatività fatta di infortuni e di sfortuna. “Siamo all'infortunio muscolare numero 1.200 – ha detto l'allenatore riferendosi allo stop di Cecchi, l'ultimo di una lunghissima sfilza di giocatori che si sono dovuti fermare – e quindi siamo sempre a rincorrere, a inventare e contro squadre forti”. Più volte la formazione è stata rimaneggiata durante il campionato in funzione di un'infermeria spesso affollata.

Brando ci crede ancora, seppure la classifica, con appena 42 punti, fa tremare: “In 24 anni da allenatore – le sue parole – non ho mai visto le cose che stanno succedendo ora. Brutto però appellarsi a sfortuna e infortuni, qualsiasi cosa io dica ora si trasformerebbe in un alibi. Lo sappiamo in che posizione di classifica siamo, siamo sì preoccupati, non siamo stupidi che che conoscono le cose. Ora serve stare zitti, incassare e lavorare perché sono sicuro che questa squadra si salverà, che può fare ancora cose buone da qui alla fine e credo in un futuro roseo”.

I biancazzurri puntano alla salvezza diretta, senza passare dal girone infernale, e per questo rischiosissimo, dei play out.

Prossimo impegno contro lo United Riccione, al Lungobisenzio. Non basta dire che serve fare punti. Serve vincere.



