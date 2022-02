20.02.2022 h 17:05 commenti

Calcio, Prato sconfitto in rimonta dal Seravezza che vince in casa 2 a 1 nei minuti finali

Squadra contestata dai tifosi. Dopo la partita, mister Favarin è rimasto a lungo nello spogliatoio con i suoi ragazzi. Classifica sempre più precaria: un solo punto divide i biancazzurri dai play out. I padroni di casa hanno trovato i tre punti all’88’

Tifosi al fianco di mister Favarin

Il Prato esce sconfitto dal Buon riposo di Seravezza dove i padroni di casa, al termine della 25esima giornata del campionato di serie D, vincono 2 a 1 in rimonta. La partita - una sorta di derby come lo aveva definito alla vigilia l’allenatore Favarin - è stata decisa nel finale: al gol segnato da Angeli al 51’, hanno risposto l’ex Benedetti al 76’ e Mariotti al 88’. Per i biancazzurri una sconfitta pesantissima che getta ombre tra i tifosi che oggi, per la prima volta, hanno contestato. Una cinquantina i supporter che a Seravezza hanno mostrato tutto il loro disappunto alla squadra con cori di protesta. Sugli spalti il messaggio chiaro di solidarietà e vicinanza all’allenatore: “Favarin uno di noi”, a conferma del feeling instaurato con la tifoseria fin dal suo arrivo. Ora il Prato, con i suoi 28 punti, è ad appena una lunghezza dalla zona play out e sull’ambiente pesa molto la delusione dei tifosi e una classifica sempre più precaria. Toccherà a Favarin, uomo d’esperienza, trovare il modo di risvegliare la squadra che oggi non è riuscita a sfruttare le occasioni commettendo qualche errore di troppo. Dopo la fine della partita, Giancarlo Favarin è rimasto a lungo nello spogliatoio con la squadra per un faccia a faccia senza sconti. Anche oggi, come già più volte in passato, il Prato ha subìto gol negli ultimissimi minuti di gioco a dimostrazione di una evidente difficoltà a portare in fondo il risultato: il Carpi, domenica scorsa ha vinto al 90’, la settimana prima il Ghiviborgo ha pareggiato all’82’, e tre settimane fa il Rimini ha vinto al 92’. “Errori evitabilissimi ci condizionano nei minuti finali - le parole del mister - ora dobbiamo guardarci in faccia e cercare di lasciarci alle spalle il momento difficile. Purtroppo gli errori si pagano. Ai ragazzi ho detto che così non si può andare avanti e che le partite che restano sono sempre meno. Ora serve ritrovare morale e risultati”. Oggi solito schema - 3-5-2 - per Mister Favarin che ha schierato dal primo minuto Pagnini in porta, Angeli (72’ Sottili), Cestaro e Romiti in difesa, Muteba (85’ Noferi), Soldani (33’ Pardera), Serrotti, Nicoli (70’ Ba) e Sciannamé a centrocampo, Gissi e Tamaselli (72’ Maione)in attacco. I padroni di casa, agli ordini di mister Incerti, sono scesi in campo con il modulo 4-3-2-1: Lagomarsini, Cavalli (18’ Maffei), Maccabruni (86’ Zanoli), Diana, Shehu (73’ Mariotti), Bedini, Granaiola, Vietina, Kouassi, Benedetti, Rodriguez. Il primo tempo si è chiuso senza grandi emozioni, in equilibrio, con qualche ripartenza da una parte e dall’altra. Il Prato ha dovuto subire quasi subito un rimaneggiamento a causa dell’infortunio di Soldani poco dopo la prima mezzora; il suo posto è stato preso da Pardera. Nel secondo tempo sostituzioni sia per il Seravezza che per il Prato in cerca dei tre punti per dare una boccata d’ossigeno alla classifica. Il vantaggio biancazzurro non ha frenato i padroni di casa che dopo aver trovato la rete dell’1 a 1 hanno spinto e trovato il gol della rimonta. Il prossimo impegno per il Prato è al Lungobisenzio dove domenica arriva la Bagnolese e sarà un’altra partita difficile: gli ospiti, infatti, con 24 punti in classifica (una gara da recuperare) hanno un disperato bisogno di risalire per togliersi dalle sabbie mobili dei play out e sperare di salvarsi senza prolungare il campionato.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus