Calcio, Prato sconfitto a Ravenna: la partita finisce 4 a 1 per i padroni di casa. Scontro tra tifosi

I biancazzurri non riescono a trovare la quarta vittoria consecutiva in campionato e restano a 16 punti. Gol del pareggio momentaneo segnato da Maione. Due doppiette per i romagnoli con Calì e Saporetti. Disordini fuori dallo stadio e intervento della polizia per riportare la calma. Domenica arriva la Sammaurese

Il Prato esce sconfitto dallo scontro diretto con il Ravenna che in casa trova la quarta affermazione consecutiva con il risultato di 4 a 1. Niente da fare per i biancazzurri che sotto di un gol già al 9’, riescono a trovare il pareggio al 22’ con Maione per poi tornare immediatamente in svantaggio al 25’ su rigore. Gli altri due gol del Ravenna sono arrivati nel secondo tempo, al 56’ e all’82’. Per la squadra di casa due doppiette: a segno Calì e Saporetti. Un altro scontro si è tenuto nel pomeriggio, prima del fischio di inizio, quando i tifosi del Ravenna e quelli del Prato sono entrati in contatto dando vita ad un parapiglia che ha richiesto l’intervento della polizia. Secondo una prima ricostruzione pare che il pullman con i pratesi sia arrivato in largo anticipo davanti allo stadio e abbia imboccato la strada sbagliata ritrovandosi sotto la curva degli ultras del Ravenna che hanno indirizzato agli avversari sfottò e lancio di oggetti. La risposta non si è fatta attendere dopo che i tifosi del Prato sono scesi dall’autobus. Pare che qualche ostilità fosse iniziata già prima, quando i primi tifosi sono arrivati a Ravenna. Tornando alla partita, Il Prato resta a 16 punti e ora occupa il settimo posto in classifica, sotto a Mezzolara e Seravezza Pozzi (17 punti) e Aglianese (18), mentre il Ravenna sale a 19 con i tre punti che gli valgono il terzo posto alle spalle di Rimini e Lentigione, entrambe in testa a quota 25. La squadra di Amelia è scesa in campo con il modulo 3-5-2: Pagnini, Angeli, Cestaro, Sciannamé, Lugnan, Soldani, D’Orsi, Nicoli, Piampiani, Aleksic e Maione. Tutti nella ripresa i cambi operati dall’allenatore biancazzurro: Bellucci per Lugnan, Pardera per Soldani, Tomaselli per Nicoli, Romiti per Piampiani, Renzi per Maione. Arbitro Iannello di Messina, assistenti Pampaloni di La Spezia e De Capua di Nola. Un centinaio i tifosi biancazzurri al seguito della squadra e a loro è arrivato il ringraziamento del presidente Commini. Domenica prossima al Torrini di Sesto Fiorentino il Prato ospiterà la Sammaurese. Intanto in settimana l’Ac Prato ha ingaggiato il centrocampista Drebril Djibril Ba, classe 2002, proveniente Dall’Olimpia Agnonese, e ha ceduto Ibrahima Diallo e Simone Guida rispettivamente a Vastese e Tritium.

Edizioni locali collegate: Prato

