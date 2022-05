04.05.2022 h 17:39 commenti

Calcio, Prato - Real Forte Querceta finisce 1 a 1: biancazzurri in rimonta grazie ad un autogol

Al Lungobisenzio il Prato conquista un punto che gli consente di allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Ospiti in vantaggio sul finire del primo tempo. Diverse le occasioni per i padroni di casa. Tre partite alla fine del campionato: le trasferte con Correggese e Fanfulla e il derby casalingo con l'Aglianese

Tra Prato e Real Forte Querceta finisce 1 a 1. Al Lungobisenzio, davanti a circa 150 spettatori, i biancazzurri infilano il sesto risultato utile consecutivo e, a tre giornate dalla fine del campionato di serie D (oggi si è giocato la 35esima), salgono a 45 punti in classifica, a -5 dai play off e a +6 dai play out. Una posizione che dà tranquillità alla squadra che però, oggi, è riuscita ad agguantare un punto solo grazie all'autogol segnato dalla difesa avversaria a metà del secondo tempo.

Favarin ha schierato il modulo 3-5-2 modificandolo nel secondo tempo con il 3-4-2-1. Formazione tipo senza il capitano Sciannamè, squalificato, e senza il centrocampista Ba che si è infortunato durante l'allenamento. Rientrati a disposizione Angeli, Gissi e Maione che hanno rispettato un turno di stop causa squalifica.

Gara tutto sommato equilibrata con il Real Forte Querceta che, a un passo dalla zona play out, ha messo in gioco ogni sforzo possibile per vincere. Il gol del vantaggio è arrivato al 43' con Grassi. Prima, tante incursioni del Prato che più di una volta è andato pericolosamente verso la rete avversaria: al 14' è stato Gissi a mancare per un soffio la rete sul passaggio di Serrotti, al 19' ancora Gissi protagonista con un tiro alto sulla traversa e sempre lui, al 34', ha intercettato di testa un cross di Nicoli. E ancora: il tiro di Boganini che ha sfiorato il palo al 38' e la grande occasione di Bajic che non è riuscito ad agganciare un cross di Nicoli. La prima occasione in assoluto è stata appannaggio degli ospiti: al 4' minuto il tiro di Amico è stato respinto da Pagnini.

Secondo tempo con il Prato che ha cercato insistentemente il pareggio trovandolo su autorete. Un punto che consente ai ragazzi di Favarin di accarezzare ancora (matematicamente) il sogno dei play off.

Da segnalare, nell'ultimo scorcio di secondo tempo, l'infortunio all'arbitro che ha chiesto l'intervento dei sanitari per un risentimento muscolare ad una coscia, risolto con una fasciatura. Partita ferma per un paio di minuti.

Il Prato ha davanti a sé tre partite, nell'ordine: la trasferta con la Correggese, il match casalingo con l'Aglianese (attualmente a 50 punti in classifica) e la trasferta contro il Fanfulla.



Il tabellino

Prato (3-5-2): Pagnini; Angeli, Cestaro, Romiti (58' Muteba); Bajic, Soldani (58' Maione), Serrotti, Strechie (23' Pardera), Nicoli; Gissi (66' Aleksic), Boganini. Allenatore: Favarin.

Real Forte Querceta (3-5-2): Adornato; Bertoni (54' Del Dotto), Ricci T., Bechini; Maccabruni, Bartolini, Amico, Grassi, Centonze (56' Meucci); Di Paola, Bellucci (46' Lazzoni). Allenatore: Bonuccelli (squalificato) sostituito dal vice Vannoni.

Arbitro: Dasso di Genova. Assistenti: Pasquini di Genova e Frunza di Novi Ligure.

Marcatori: 43' Grassi, 68' Ricci T. (autorete)

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Bellucci (16'p.t.), Strechie (21'), Angeli (28'), Bechini (32'), Di Paola (73'), Meucci (79'), Aleksic (90'). Angoli: 3-2. Recupero: 1'p.t., 4's.t.







