Calcio, Prato pronto per la trasferta in Lombardia ma senza tifosi al seguito

Domani impegno infrasettimanale a Sant'Angelo Lodigiano. Gli ultras della Curva ferrovia Matteo 27 non partiranno per protestare contro la decisione della prefettura di Lodi di concedere solo 30 biglietti agli ospiti. Intanto Favarin alle prese con qualche ritocco alla formazione titolare

Prato in trasferta domani, mercoledì 28 settembre, a Sant'Angelo Lodigiano, per l'impegno infrasettimanale di campionato ma senza tifosi al seguito. La Curva ferrovia Matteo 27 ha fatto sapere che non ci sarà il tifo in segno di protesta contro la decisione della prefettura di Lodi di limitare a 30 i biglietti disponibili per i supporter ospiti. La squadra di Giancarlo Favarin, dunque, dovrà disputare la quinta giornata del campionato di Serie D senza il sostegno dei suoi tifosi. “La limitazione a 30 posti, anche se di mercoledì – si legge in un post sulla pagina Facebook della Curva ferrovia Matteo 27 – è contro ogni logica e mentalità . Per questo motivo, a malincuore ma come sempre a testa alta, non saremo presenti”.

Intanto Favarin è alle prese con le ultime rifiniture in vista della gara di domani. Il Prato reduce dalla sconfitta casalinga con il Carpi per 2 a 0 e dunque a caccia di punti per riprendere immediatamente la strada delle prime tre giornate di campionato che hanno fruttato 7 punti. “Domani giocheremo contro una delle rose più forti del girone – le parole dell'allenatore – troveremo una squadra con giocatori importanti e si sa, che nei momenti difficili, sono quelli che possono trovare la soluzione”. Il Sant'Angelo, che dopo quattro giornate ha 3 punti, ha un nuovo allenatore e questo potrebbe imprimere una svolta al gioco: “Dovremo giocare con intensità e impegno – ancora Favarin – fare insomma quello che abbiamo fatto nelle prime giornate”. Atteso qualche ritocco alla formazione titolare.



