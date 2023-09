16.09.2023 h 12:32 commenti

Calcio, Prato: per il dopo Brando prende quota il nome di Novelli

Nessuna conferma ma l'ipotesi dell'ex allenatore del Messina potrebbe imboccare la strada giusta. Al momento si tratta ancora di una indiscrezione

Raffaele Novelli, ex allenatore del Messina, potrebbe diventare il nuovo tecnico del Prato. La notizia non ha ancora trovato conferme ufficiali ma nelle ultime ore il nome di Novelli avrebbe acquisito un vantaggio sugli altri allenatori presi in considerazione dalla società biancazzurra. Attesa per la conferenza stampa del direttore sportivo Riccardo Bolzan che parlerà al Lugobisenzio in vista della partita di domani contro il Ravenna, la prima casalinga della nuova stagione. Tra i nomi circolati dopo il divorzio da Brando, squalificato per quattro giornate in seguito al caos di domenica scorsa a Carpi, anche quello dell'ex allenatore dell'Aglianese, Ciccio Baiano. Novelli, 57 anni, ha all'attivo una lunghissima esperienza grazie alle panchine che è stato chiamato a dirigere nel tempo: Foggia, Barletta, Genoa, Campobasso, Messina per citarne alcune. notizia in aggiornamento

