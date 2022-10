24.10.2022 h 13:30 commenti

Calcio, Prato nella bufera, tifosi contro la società. Faccia a faccia tra Commini e Favarin

Dopo la pesante sconfitta di ieri contro il Mezzolara, il presidente deve decidere se e quale svolta imprimere alla stagione. Ambizioni ridimensionate dall'andamento del primo scorcio di stagione. Sul piatto l'esonero dell'allenatore e lo sfoltimento della rosa. Obiettivo: far quadrare i conti

Momento delicato, anzi delicatissimo in casa biancazzurra dove in queste ore è in programma l'incontro tra il presidente Stefano Commini e l'allenatore Giancarlo Favarin dopo la sconfitta di ieri a Budrio, contro il Mezzolara, maturata negli ultimi otto minuti di gioco. Un faccia a faccia indubbiamente difficile e teso: da una parte il patron del Prato che pretende punti a fronte di un investimento “di oltre un milione di euro”, dall'altra il mister che non avrebbe nessuna intenzione di dimettersi, obbligando in questo modo la società a sobbarcarsi uno stipendio in più se la scelta dovesse essere quella dell'esonero.Nervi tiratissimi dopo la bruttissima figura di ieri che ha scatenato la contestazione dei tifosi – più di cento – che hanno seguito la squadra in trasferta e di quelli – una cinquantina – che hanno aspettato davanti al Lungobisenzio il ritorno a casa. Favarin ormai ai ferri corti con gli ultras: ai cori di protesta, infatti, ha risposto con un applauso ironico che, ovviamente, è andato di traverso a tutti. Sciannamè, il capitano, si è trasformato in pompiere: ha tentato di mediare se non addirittura di fare da paciere, ma il tentativo non è riuscito. Nel mirino della tifoseria biancazzurra c'è anche il direttore sportivo Leonardo Calistri. Tira, insomma, una brutta aria che aumenta ulteriormente la tensione anche dopo che Commini, in settimana, aveva strigliato giocatori e allenatore per gli scarsi risultati sul campo. Dopo dieci giornate il Prato ha collezionato appena 10 punti, 6 dei quali messi insieme nelle prime due partite di campionato. Nella stagione 2021-2022, dopo dieci giornate, il Prato era a 16 punti in classifica e al libro paga della società c'erano già due allenatori: Pagliuca, esonerato dopo le prime due partite e altrettante sconfitte, e il campione del mondo Amelia, poi esonerato a fine anno con l'ingresso di Favarin.La strada che Commini vorrebbe imboccare, sarebbe quella dell'esonero. Ma di mezzo ci sono le questioni economiche, i conti che devono tornare, le cifre che devono stare in equilibrio. Ecco che cacciare Favarin diventa un costo, d'altra parte irrinunciabile se si intende dare un segnale ai tifosi dal momento che – questo pare assodato – non ci saranno dimissioni. Non solo. Chi chiamare a sostituire l'allenatore? Con quale offerta economica? A quali condizioni?Non è solo questione di allenatore però. Commini, nel suo lungo e amarissimo sfogo dei giorni scorsi, aveva puntato il dito anche contro calciatori con buste paga alte che “non stanno rendendo quanto dovrebbero”. L'idea, dunque, potrebbe essere quella di dare una sforbiciata agli stipendi sfoltendo la rosa. Il ragionamento, per sintetizzare, è semplice: con il Prato ad appena un punto dalla zona play out e con sulle spalle già dieci partite di campionato, la necessità è un ridimensionamento di tutto, dove tutto significa anche il libro paga. In questo caso si tratta di piazzare qualche pedina altrove, sempre che si trovino gli accordi per i trasferimenti già nelle prossime settimane.Le intenzioni di Commini, insomma, si scontrano con l'equilibrio tra 'entrate' e 'uscite', economiche naturalmente. Ogni scelta deve essere ponderata e la società lo sa bene. I tifosi vogliono la svolta immediata. La società anche. Non è facile. Per niente.