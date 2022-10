07.10.2022 h 16:01 commenti

Calcio, Prato in trasferta contro la capolista Giana Erminio. Ingresso gratuito allo stadio

I tifosi del Prato potranno assistere alla gara senza pagare il biglietto. La società lombarda, reduce da otto campionati consecutivi in Lega Pro, ha deciso, dopo la retrocessione, che per tutta la stagione 2022/2023 l'accesso allo stadio Città di Gorgonzola sarà libero

I tifosi del Prato che vorranno assistere alla trasferta di domenica 9 ottobre a Gorgonzola contro il Giana Erminio, potranno farlo gratis. La società lombarda ha infatti stabilito che l'ingresso allo stadio Città di Gorgonzola, per le partite di campionato della serie D 2022/2023, sarà gratuito. Una decisione presa lo scorso agosto dopo che la squadra, reduce da otto anni consecutivi in serie Lega Pro, è retrocessa. Ingresso libero per tutti, sempre, e dunque anche per i tifosi pratesi che dovranno entrare da via dello Sport e raggiungere la tribuna est.

Il Giana Erminio guida la classifica con 17 punti, tallonato da Forlì (16), Aglianese e Fanfulla (15). Prato a caccia di punti per rimpinguare il suo bottino che ora, dopo sette giornate, è fermo a 9 punti. E proprio il Fanfulla sarà sarà ospite al Lungobisenzio domenica 16 per la nona giornata di campionato.

Il capitano Sciannamè, dopo le tre giornate di squalifica rimediate nella gara contro la Pistoiese, salterà dunque Giana Erminio, Fanfulla e Mezzolara.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus