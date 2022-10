02.10.2022 h 17:16 commenti

Calcio, Prato in 10 per più di un’ora torna con un punto da Salsomaggiore

Finisce 1 a 1 la trasferta in terra emiliana. Biancazzurri in vantaggio nonostante l’inferiorità numerica ma poi i padroni di casa trovano la rete. Mercoledì turno infrasettimanale: al Lungobisenzio arriva la Pistoiese

Il Prato torna con un punto dalla trasferta emiliana a Salsomaggiore. La sesta giornata del campionato di serie D finisce 1 a 1 e porta la squadra allenata da Giancarlo Favarin a 9 punti, uno in più della Pistoiese che sarà ospite al Lungobisenzio mercoledì prossimo per il turno infrasettimanale. Una bella prova per i biancazzurri che hanno giocato più di un’ora in dieci riuscendo però a trovare il vantaggio con Colombi. L’inferiorità numerica è stata sfruttata dal Salsomaggiore che al 58’ ha trovato il pareggio con Berti. I padroni di casa hanno tentato più volte di raddoppiare anche per dare ossigeno ad una classifica molto difficile che oggi, con il pareggio, segna appena 3 punti. Partita nel complesso equilibrata con azioni e occasioni da una parte e dall’altra.

Nel primo tempo le due squadre si studiano e provano a sfondare le rispettive difese. Al 19’ è il Prato a farsi avanti con Souarè che cerca la porta ma il suo tiro viene deviato in angolo. Al 25’ il fallo di Cecchi su Berti costa caro ai biancazzurri che restano in 10: il calciatore del Salsomaggiore era lanciato verso la porta difesa da Nucci quando è stato fermato dal fallo sul quale l’arbitro non ha esitato ad estrarre il rosso diretto; la punizione dei padroni di casa, battuta dal limite da Montesi, ha sfiorato il vantaggio. Favarin costretto a rimaneggiare la formazione dopo l’espulsione di Cecchi: al 27’ fuori Frugoli, dentro Sciannamé. Il Salsomaggiore ci prova ancora al 31’ ma il tiro di Berti da posizione favorevole finisce di poco a lato. Il Prato reagisce ma Colombi al 33’ viene fermato dalla difesa dei padroni di casa. È un continuo capovolgimento di fronte: al 36’ ancora Berti ma il tiro va sopra la traversa e lascia il Salsomaggiore ancora a bocca asciutta. Appena un minuto e al 37’ il Prato trova la rete del vantaggio con Colombi che sfrutta al meglio un cross di Noferi. Al 41’ il Salsomaggiore ci prova con Orlandi che però non trova la porta. Squadre a riposo sull’1 a 0 per il Prato.

Il Salsomaggiore rientra sul terreno di gioco con grande motivazione tanto che al 2’ Soumahoro, con un tiro dalla distanza, stampa la palla sulla traversa. Al 6’ assalto dei padroni di casa davanti alla porta biancazzurra: l’insidiosa punizione di Mingiano non viene sfruttata da nessuno dei compagni. Al 10’ è il Prato a venire in avanti con Trovade che batte una punizione che Trova la testa di Colombi che però spedisce la palla sopra la traversa. Al 13’ il pareggio del Salsomaggiore con Berti che approfitta di un errore del portiere Nucci che gestisce male un retropassaggio. Tra il 21’ e il 37’ il gioco lo fa il Salsomaggiore che fallisce chiare occasioni da gol costringendo la difesa biancazzurra agli straordinari. Al 38’ Nicoli serve in volata Colombi che però non ci arriva ma dimostra che il Prato c’è. Ultimi minuti senza particolari sussulti e l’arbitro fischia il finale fissandolo sull’1 a 1.

Il tabellino.

Salsomaggiore (4-3-1-2): Galletti; Singh, Bran, Montesi, Morigoni; Orlandi (83’Furlotti), Trofo (13 Pedretti), Soumahoro (70’ Habachi); Berti (70’ De Sagastizabal); Mingiano, Amadei (46’ Brunani). Allenatore: Cristiani.

Prato (4-2-3-1): Nucci; Nizzoli, Cecchi, Colombini, Noferi (67’ Campaner); Trovade (84’ Ba), Aprili; Mobilio (63’ Kouassi), Frugoli (27’ Sciannamé), Souare (76’ Nicoli); Colombi. Allenatore: Favarin. Arbitro: Pizzi di Bergamo. Assistenti: Piomboni di Citta' di Castello, Ottobretti di Foligno.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus