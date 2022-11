31.10.2022 h 14:24 commenti

Calcio, Prato impegnato in Coppa Italia contro il Poggibonsi: al via la prevendita dei biglietti

Appuntamento al Lungobisenzio il 2 novembre alle 14.30. Ecco dove acquistare i ticket e il costo diviso per curva Ferrovia, ribunale centrale e tribuna laterale. Ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni

Il Prato torna in campo, al Lungobisenzio, mercoledì 2 novembre alle 14.30 per la gara di Coppa Italia contro il Poggibonsi. Già da oggi, lunedì 31 ottobre, e fino alle 15 di mercoledì, è possibile acquistare i biglietti. La prevendita, per il settore ospiti, si chiuderà mercoledì, alle 12.

Queste le modalità di acquisto dei biglietti: on line su vivaticket.it, oppure presso la pasticceria Amantea in via Boni, il bar Stadio in via Firenze, la tabaccheria Lizzo in via della Lastruccia, la tabaccheria Bianchi in via Catani o direttamente allo stadio (escluso il settore ospiti) il primo novembre dalle 17 alle 19 e il 2 dalle 10 alle 15.

Questi i prezzi: in curva Ferrovia e settore ospiti 4 euro oltre alla commissione di 1 euro e 50 centesimi dai 6 anni in su, gratuito per i bambini fino a 5 anni. In tribuna centrale gratuito per i bambini fino a 5 anni, dai 6 anni in su 10 euro più la commissione. In tribuna laterale omaggio fino a 5 anni, dai 6 anni in su 7 euro e 50 centesimi più il costo della commissione.

L'ingresso allo stadio è consentito solo a coloro che si presentano con il biglietto stampato e il documento di identità.



