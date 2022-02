02.02.2022 h 16:45 commenti

Calcio, Prato corsaro sul campo dell'Alcione: vittoria e sorpasso in classifica

I biancazzurri vincono 3 a 0 e salgono al decimo posto con 26 punti. Doppietta di Aleksic che segna il primo gol su rigore dopo appena tre minut. Trova la rete anche il nuovo acquisto Gissi. Padroni di casa in balia di una squadra che non ha sbagliato nulla

Tre a zero del Prato nella trasferta a Milano contro l'Alcione per il turno infrasettimanale del campionato di serie D. La squadra allenata da Giancarlo Favarin non sbaglia niente e per l'intera partita è padrona del campo. Risultato subito sbloccato da Aleksic che al terzo minuto segna su rigore e che poi, al 52', realizza il gol della sua prima doppietta in biancazzurro con una punizione dalla distanza. La rete del definitivo 3 a 0 arriva al 64' con il nuovo acquisto Gissi che fa di tutto per guadagnarsi il calcio di rigore trovandolo al termine di una grande azione personale. Il Prato vince e convince e, con i suoi 26 punti, si colloca a metà classifica insieme al Sasso Marconi Zola che ha vinto il derby in trasferta con l'Athletic Carpi. Superato anche l'Alcione Milano che resta fermo a 24 punti

Chiarissima l'impronta di Favarin che ha completamente cambiato il passo della squadra travolgendo l'Alcione Milano che all'andata, al Torrini di Sesto Fiorentino, aveva vinto 2 a 0 (in gol Manuzzi e poi autorete di Diallo) non lasciando davvero nulla al Prato. Oggi è accaduto l'esatto opposto: i padroni di casa non hanno potuto far nulla per fermare le incursioni degli ospiti determinati a prendersi i tre punti. I lombardi hanno segnato sul loro tabellino solo una traversa nella ripresa, una punizione dal limite, all'87', che è uscita a lato, e hanno impegnato Pagnini in una bella parata sulla linea al 90'.

Niente da dire sui due rigori assegnati dall'arbitro Recupero della sezione di Lecce (assistenti Savasta e Bertaina di Brà) tanto che i padroni di casa non hanno protestato.

A Favarin il merito di aver tenuto alto il morale dei suoi ragazzi dopo la sconfitta, tre giorni fa, con il Rimini: la capolista è passata al 91' gelando i quasi mille tifosi che si sono presentati alla riapertura del Lungobisenzio dopo quasi cinque anni di stop.

Prato in campo con il modulo 3-5-2; mister Favarin ha schierato dal primo minuto Pagnini, Sottili, Angeli, Sciannamè, Bajic, Soldani, Ba (62' Pardera), Nicoli (74' Romiti), Noferi, Gissi (84' Tomaselli), Aleksic.

I padroni di casa sono scesi in campo con lo stesso schema; questa la formazione iniziale decisa dall'allenatore Giovanni Cusatis: Vinci, Ortolani, Maini, Chierichetti, Pio Loco, Di Prisco, Bonaiti, Lattarulo, Ricossa, Manuzzi, Morselli.

E' casalingo il prossimo impegno: al Lungobisenzio, domenica prossima, la sfida con Il Ghivizzano Borgo a Mozzano, penultimo in classifica con 18 punti e un turno da recuperare.



