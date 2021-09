26.09.2021 h 17:40 commenti

Calcio, Prato battuto in casa (a Sesto Fiorentino) dall’Alcione Milano

Secondo nulla di fatto per la squadra allenata da Pagliuca. Gli arancioni lombardi si impongono con una doppietta di Manuzzi. Squadra rivoluzionata nel secondo tempo ma non basta. Il prossimo impegno casalingo potrebbe segnare il ritorno allo stadio Lungobisenzio

Niente da fare per il Prato che esce sconfitto dalla partita casalinga (stadio Torrini di Sesto Fiorentino) contro l’Alcione Milano che chiude la pratica toscana con un gol per tempo, al 44’ e al 61, grazie alla doppietta di Manuzzi. La squadra allenata da Pagliuca ha tentato la rimonta ma è stato tutto inutile contro avversari bene attrezzati che sono riusciti a neutralizzare ogni manovra. I biancazzurri entrano in campo con Reggiani in porta, Ferretti, Guida, Tirapelle e Diallo in difesa, Malltezi, D’Orsi, Lugnan e Nicoli a centrocampo, Aleksic e Maione in attacco. Al 40’ Malltezi è costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio e al suo posto viene schierato Soldani. Mister Pagliuca cambia l’assetto della squadra nel secondo tempo: Tomaselli prende il posto di Ferretti, Tavanti di Tirapelle, Sciannamé di D’Orsi, e Renzi di Aleksic. La seconda giornata di campionato si chiude dunque come la prima e il Prato resta a zero punti. Una delusione dopo il successo in trasferta contro la Sangiovannese in Coppa Italia.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus