08.11.2023 h 12:57 commenti

Calcio, posticipato il superderby Prato-Pistoiese: si gioca mercoledì alle 19.45

Partita spostata al 15 novembre. La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Oltre all'esigenza di non distogliere le forze dell'ordine dalle operazioni di soccorso, il presidente biancazzurro aveva chiesto uno slittamento per consentire ai tifosi di continuare ad aiutare chi è stato colpito dall'alluvione

Il superderby Prato-Pistoiese, undicesima giornata del campionato di serie D, è stato posticipato a mercoledì 15 novembre, alle 19.45. La prefettura ha dato il via libera allo spostamento della gara, inizialmente prevista per domenica 12, accogliendo così anche la richiesta del presidente del Prato, Stefano Commini , che ieri, durante la conferenza stampa di presentazione della partita di oggi al Lungobisenzio contro l'Imolese, aveva sottolineato la necessità di rivedere la programmazione per dar modo ai tifosi di continuare ad aiutare gli alluvionati. Una richiesta che si è sommata al grossissimo impegno dei soccorritori, forze dell'ordine comprese, che da giovedì scorso stanno lavorando incessantemente per un ritorno alla normalità dopo l'alluvione. E mentre per la partita di oggi non è stato possibile il rinvio a causa degli impegni degli ospiti, domenica il Lungobisenzio resterà chiuso.Stamani in prefettura si è riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica; il sindaco Biffoni, i vertici delle forze dell'ordine, il presidente Commini hanno convenuto che il posticipo consentirà di non distogliere le forze dell'ordine dalle operazioni di soccorso e di lasciare in campo i tifosi che non si sono risparmiati in questi giorni. Nel corso della riunione, è stato fatto il punto anche sulla presenza dei tifosi al derby: capienza di duemila persone: 1.900 sostenitori biancazzurri e 100 della Pistoiese (questi ultimi potranno acquistare il biglietto solo online).