Calcio, per il Prato buona anche la seconda: 1 a 0 contro la Bagnolese

La squadra di Favarin vince anche la prima partita al Lungobisenzio con il gol di Mobilio a due minuti dalla fine. Circa 800 i tifosi presenti. La squadra biancazzurra è capolista a punteggio pieno. Prossima sfida domenica in trasferta a Forlì

foto Ac Prato

Il Prato vince anche la prima partita casalinga della stagione davanti a circa 800 tifosi che hanno risposto all’appello del presidente Stefano Commini di stare vicini alla squadra e alla società. I biancazzurri hanno avuto la meglio sugli emiliani della Bagnolese: 1 a 0 con il gol di Mobilio all’88’. I ragazzi allenati da Giancarlo Favarin archiviano così la seconda giornata del campionato di serie D, e lo fanno a punteggio pieno dopo la vittoria di domenica scorsa in trasferta a Ravenna, mentre la Bagnolese resta a 0 punti dopo la sconfitta in casa con il Sant’Angelo. Tifosi in delirio per un gol arrivato quasi allo scadere, dopo una partita nella quale il Prato più volte si è affacciato alla porta avversaria ma ha anche dovuto contenere le ripartenze degli emiliani. La prima occasione da gol è stata dei padroni di casa: al terzo minuto del primo tempo Mobilio ha mancato di poco la porta con un tiro dal limite. Al 24’ pericolo Bagnolese con una punizione di Mercadante da trenta metri finita alta sulla traversa. Trovade, al 34’, ha battuto una punizione che è finita sulla testa di Colombini che però non ha sfruttato, lasciando il risultato in parità. Nei minuti di recupero di nuovo Mobilio protagonista: la sua punizione ha costretto il portiere degli ospiti ad un’acrobazia. Il secondo tempo è cominciato come il primo, con il Prato in avanti: al 2’ Souarè ha provato a sorprendere l’estremo difensore della Bagnolese ma il tiro è stato parato. Gli emiliani, al 15’, si sono affacciati alla porta difesa da Falsettini ma il diagonale di Ghizzardi è finito a lato. All’88’ il gol del vantaggio con la rete di Mobilio che ha fatto letteralmente esplodere il Lungobisenzio. Inutile l’arrembaggio della Bagnolese che ha trovato tutti gli spazi chiusi. Prato capolista a 6 punti con Giana Erminio, Fanfulla e Forlì. E proprio domenica prossima primo scontro diretto: i biancazzurri saranno infatti impegnati nella trasferta a Forlì, oggi vittorioso contro il Sant’Angelo. Prato: Falsettini; Nizzoli (72’ Campaner), Colombini, Angeli, Sciannamè; (72’ Frugoli); Trovade, Soldani (72’ Noferi); Mobilio, Souarè (60’ Cela), Petronelli (46’ Aprili); Colombi. Allenatore: Giancarlo Favarin. Bagnolese: Auregli; Saccani, Capiluppi, Cocconi, Mhadhbi; Ghizzardi, Rustichelli (88’ Tzvetkov), Bonacini (70’ Bruni), Mercadante (75’ Parracino); Pio Ferrara (83’ Salvatore Ferrara), Calabretti (85’ Marani). Allenatore: Claudio Gallicchio. Arbitro: Mascolo di Castellamare di Stabia. Assistenti di gara: Pone e Guerra di Nola.

