Calcio, parte male il Prato: perde 3 a 0 la prima di campionato in trasferta a Rimini

Esce sconfitta dallo stadio Romeo Neri la formazione allenata da Pagliuca. A sostenere la squadra c’erano il presidente Stefano Commini e il suo braccio destro Ivan Reggiani, direttore generale della società. Poche le occasioni create dai biancazzurri

da sinistra Commini e Reggiani

Si apre con una sconfitta la stagione 2021/2022 del Prato. 3 a 0 il risultato al termine dell’impegnativa trasferta a Rimini oggi, domenica 19 maggio. Un esordio amaro per il presidente Stefano Commini, presente allo stadio Romeo Neri insieme al suo braccio destro, il direttore generale Ivan Reggiani. Partita difficile per gli undici allenati da Luigi Pagliuca che hanno tentato la reazione contro un Rimini che ha costruito gioco, azioni e occasioni tanto da far guadagnare al portiere biancazzurro Reggiani il titolo di migliore in campo. Il vantaggio dei romagnoli è arrivato al 24’ con il rigore realizzato da Tomassini. Da lì in avanti la gara è stata in discesa per i padroni di casa: al 67’ il raddoppio di Tomassini chiamato in causa da Haveri che, appena entrato, gli serve un assist d’oro, e al 73’ la terza rete segnata da Tanasa che spegne definitivamente ogni speranza di rimonta. Tra le azioni degne di nota, il secondo angolo battuto dal Rimini al 28’ con la zuccata di Carboni che però non sorprende la difesa avversaria. Subito dopo il Prato prova ad affacciarsi nella zona della porta difesa da Marietta ma il cross di D’Orsi non trova nessun compagno pronto. Reggiani protagonista in diverse occasioni: al 34’ spegne il tentativo di Andreis di buttare la palla in rete con un pallonetto, al 44’ ha vita facile su un tiro di Contessa da posizione decentrata, al 57’ blocca con facilità un rasoterra di Andreis. Poche le occasioni create dalla squadra di Pagliuca con D’Orsi e Nicoli. A contenere i danni ci pensa Guida che neutralizza un colpo di testa precisissimo di Tomassini negandogli in questo modo la tripletta. IL TABELLINO Rimini: Marietta, Tanasa, Carboni, Panelli, Tonelli (44’ st Isaia), Gabbianelli (28’ st Pecci), Contessa (17’ st Haveri), Ferrara, Lo Duca, Tomassini (28’ st Mencagli), Andreis (36st Greselin). A disposizione: Piretro, Piscitella, Cuccato, Berghi. Allenatore: Gaburro. Prato: Reggiani, Guida, Diallo, Maltezzi (30’ st Pardera), D’Orsi (35’ st Tomaselli), Maione, Tirapelle, Casati (25’ st Aleksic), Nicoli (45’ st Ferretti), Soldani, Lugnan. A disposizione: Pagnini, Grillo, Sciannamé, Romiti, Cestaro. Allenatore: Pagliuca. Arbitro: Ursini di Pescara. Assistenti: Pandolfi e Storgato, entrambi di Castelfranco Veneto. Reti: 23’ pt (rigore) e 23’ st Tomassini, 29’ st Tanasa. Ammoniti: Lugnan, Maltezzi, Ferrara, Tanasa, D’Orsi, Nicoli, Pagliuca (allenatore del Prato). Angoli: 5-7

