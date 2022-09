30.08.2022 h 18:23 commenti

Calcio, nuovo arrivo al Prato: preso il portiere Giulio Falsettini

L'estremo difensore proviene dal Pisa ed è in prestito. La scorsa stagione ha collezionato 25 presenze nel campionato di Primavera 2

Ancora new entry in casa biancazzurra. Il Prato ha preso il portiere Giulio Falsettini, classe 2003.

L'estremo difensore arriva in prestito dal Pisa dove la scorsa stagione ha messo insieme 25 presenze nel campionato di Primavera 2. Nato a Bagno a Ripoli, Falsettini ha vestito anche le maglie delle giovanili della Fioentina, del Prato, del Cesena e dell'Empoli prima di passare al Pisa.







