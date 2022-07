04.07.2022 h 13:00 commenti

Calcio, novità in casa biancazzurra: marchio Kappa nuovo sponsor

Accordo sottoscritto nei giorni scorsi con il distributore ufficiale Officine sportive Prato. Soddisfatto il presidente Commini. Aperte, intanto, le iscrizioni per la scuola calcio per i nati dal 2010 al 2017. Continuano gli appuntamenti con gli open day per i bambini non tesserati



Diverse novità in casa biancazzurra. La società ha annunciato di aver raggiunto un'intesa con il marchio sportivo Kappa il cui logo comparirà, nella stagione 2022-2023, sul materiale tecnico della prima squadra, della juniores e dei kit della scuola calcio. L'accordo è stato sottoscritto tra il nuovo sponsor Kappa e il distributore ufficiale, Officine sportive Prato. “Sono felice – il commento del presidente dell'Ac Prato, Stefano Commini – di proseguire il progetto a cui stiamo lavorando con uno dei brand italiani più importanti e con la garanzia di un rivenditore che vanta un team professionale e efficiente”.Intanto si sono aperte le iscrizioni alla nuova scuola calcio Ac Prato per la prossima stagione. Possono tesserarsi i nati dal 2010 al 2017. Informazioni sono disponibili sul sito internet, sezione 'scuola calcio', o telefonando al numero 0574-026594, o scrivendo a scuolacalcio@acprato.it . Infine nei giorni scorsi c'è stato il primo open day per i bambini non tesserati. Più di 100 quelli che si sono presentati al Lungobisenzio e che, ovviamente, sono stati divisi per categoria. Prossimo appuntamento con l'open day il 7 luglio, mentre domani, martedì 5 luglio, cancelli aperti alla categoria dei portieri.

