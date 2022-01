30.01.2022 h 16:59 commenti

Calcio, mille tifosi per il ritorno del Prato al Lungobisenzio dove la capolista Rimini passa al 91’

Bandiere, striscioni e cori per festeggiare l’apertura del nuovo stadio dopo quasi cinque anni di stop. Il presidente Commini acclamato dalla curva. Tra gli ultras anche il sindaco. Buona prestazione dei ragazzi di Favarin ma gli ospiti hanno la meglio e trovano il vantaggio nei minuti di recupero

nadia tarantino

Doveva essere una festa e per poco non è stata una grandissima festa il ritorno del Prato allo stadio Lungobisenzio dove, per ricordare l’ultima partita giocata, serviva tornare indietro a maggio 2017. L’apertura dello stadio rinnovato (manca solo la tribuna d’onore che è in ristrutturazione e che dovrebbe essere pronta entro qualche settimana), ha coinciso con la partita contro la capolista Rimini. La supercorazzata del girone D del campionato di serie D ha dovuto però aspettare il 91’ per esultare. Nel primo dei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro Gangi di Enna, è stato Ferrara, in campo da dieci minuti, a segnare la rete del definitivo 1 a 0 con un contropiede che non ha lasciato scampo. Un gol che ha gelato i quasi mille tifosi biancazzurri, instancabili con i loro cori, con il loro incoraggiamento alla squadra che, dopo la ventesima giornata di campionato, resta ferma a 23 punti. Un gol che, seppure arrivato quando sembrava fatta per il prezioso pareggio, non ha intaccato troppo la soddisfazione del ritorno allo stadio. I tifosi hanno approfittato del biglietto ad un euro per riempire la curva e rispondere così all’appello del presidente Stefano Commini. Prima volta in assoluto per lui al Lungobisenzio: “Un momento di grande emozione - il suo commento accompagnato dai cori degli instancabili tifosi biancazzurri - avevo chiesto una risposta chiara alla città e la risposta è arrivata chiarissima. Dietro c’è tanto lavoro, tanto impegno, tanta volontà. Il ritorno a casa è coinciso con una partita difficile ma così vanno le cose, le sfide fanno parte del nostro quotidiano”. Pochi minuti prima del fischio d’inizio, l’arrivo del sindaco Matteo Biffoni che, per la prima volta allo stadio del figlio Stefano, ha scelto di sedere in curva, tra tifosi e ultras. “È un giorno di festa per chi ama il calcio ma per chiunque è innamorato della sua città. Bello tornare a casa, bello sapere che la domenica potremo sostenere i nostri colori nel nostro stadio”. Prima volta per tanti ragazzini che al Lungobisenzio non ci avevano mai messo piede e che, attrezzati con sciarpe, striscioni e bandiere, hanno fatto il loro esordio di tifosi biancazzurri. Mister Favarin ha schierato dal primo minuto il modulo 3-5-2 formato da Pagnini, Angeli, Bajic, Romiti, Muteba (59’ Noferi), Soldani, Ba (89’ Cestaro), Ibrahima, Nicoli (84’ Palermo), Maione (81’ Tomaselli), Aleksic (65’ Gissi). Il Rimini, allenato da Gaburro, ha risposto con il 4-3-3: Marietta, Lo Duca (63’ Deratti), Carboni, Panelli, Haveri, Andreis (70’ Pecci), Tanasa, Greselin, Gabbianelli, Germinale (63’ Mencagli), Piscitella (81’ Ferrara). In tribuna d’onore, i vertici della società biancazzurra, l’assessore allo Sport del Comune di Prato, Luca Vannucci, e diversi consiglieri comunali per sottolineare l’importanza di questa domenica. Il presidente Commini si è lasciato andare a più di un applauso ai suoi ragazzi, protagonisti di una buona prestazione e capaci di impensierire gli avversari come al 12’ con il gran tiro da fuori area di Bajic che ha mostrato subito la determinazione della squadra. Partita ricca di equilibrio fino al gol degli ospiti con il Prato che ha provato ad agguantare il pareggio fino all’ultimo: al 94’ tiro di Palermo neutralizzato dalla difesa riminese.