26.10.2022 h 13:26 commenti

Calcio, Lucio Brando è il nuovo allenatore del Prato

Lo comunica la società biancazzurra. Il nuovo tecnico è già a lavoro e oggi pomeriggio parteciperà all'allenamento della squadra a Santa Lucia

E' Lucio Brando il nuovo allenatore del Prato dopo l'esonero di lunedì scorso, di Giancarlo Favarin. Lo rende noto la società attraverso un comunicato stampa.Nato a Biella l’11 dicembre 1971, nel corso della sua carriera ventennale ha guidato in serie D il Fiorenzuola (stagione 2018/2019), il Mantova (stagione 2019/2020), il Legnano (stagione 2020/2021), la Pianese (stagione 2021/2022) e il Dolomiti Bellunesi (stagione 2022/2023 fino al 30 di settembre), in Serie C ha affiancato - in qualità di vice allenatore - mister Giuseppe Scienza alla Feralpi Salò.Brando ha vinto due campionati di Eccellenza sulle panchine di Juventus Domo e Virtus Verbania e due in Promozione, alla guida di Dofour Varallo e Virtus Cusio.Il nuovo tecnico guiderà già l’allenamento odierno pomeridiano che la squadra sosterrà a porte chiuse al campo sportivo “V. Rossi” di Santa Lucia."A Mister Brando – si legge nel comunicato - allenatore preparato, di grande professionalità e con un ricco bagaglio di esperienze la società da il benvenuto ed augura buon lavoro".